メール配信ツール「MailChimp」で不正アクセスがあったとDigitalOceanが報告

その後、DigitalOceanはMailchimpから別のメールサービスプロバイダーに移行し、問題はひとまずの解決をみたそうです。DigitalOceanは、今回の騒動から以下の3点を学べたと述べています。 ・エコシステムは脆弱であり、信頼のつながりが崩壊すると、システムの下流に重大な影響を与える可能性があります。DigitalOceanの脅威モデルとセキュリティの可視性は、サードパーティのSoftware as a Service(SaaS)およびPlatform as a Service(PaaS)環境で改善する必要があります。 ・事業継続計画ではサードパーティによるダウンタイムをより適切に考慮する必要があり、サードパーティーのサービスに依存することによる損失を改善することは可能です。 ・攻撃者の標的になっても、2要素認証を設定していればアカウントが完全に侵害されることはなかったことから、2要素認証の設定を顧客に訴えていきます。 なお、Mailchimpは2022年8月12日付けで、「Mailchimpの仮想通貨関連のユーザーを標的とした攻撃があり、疑わしいアクティビティを検出したアカウントを一時的に停止するという予防措置を講じました」と発表していますが、具体的にどのようなセキュリティ障害があったのかは明らかにしていません。 Information About a Recent Security Incident Targeting Crypto Companies | Mailchimp https://mailchimp.com/august-2022-security-incident/

クラウドサーバーを提供する DigitalOcean が、DigitalOceanを利用する顧客のアカウントの一部で、パスワードが勝手にリセットされてアクセス不可能になっている問題が生じていたと発表しました。DigitalOceanは、この障害の原因はメール配信ツールである Mailchimp で不正アクセスがあったことだと報告しています。 DigitalOcean Status - Email Notifications https://status.digitalocean.com/incidents/x0gvb39624ct Impact to DigitalOcean customers resulting from Mailchimp security incident https://www.digitalocean.com/blog/digitalocean-response-to-mailchimp-security-incident DigitalOceanによれば、DigitalOceanのエンジニアリングチームによる内部テストがきっかけで、Mailchimpを通じて配信された取引メールが顧客に届かなくなったことが2022年8月8日15時30分(東部標準時)に発覚したとのこと。

2022年08月16日 12時17分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1i_yk

