ピノに入ったミント顆粒が「プチカリッ」という食感を生み出すという「ピノ“プチカリッ”チョコミント」試食レビュー

・関連記事

チョコミン党の聖地「Cafe1001」はあらゆる角度からチョコミントが攻めてくる - GIGAZINE



徹底的にミントリキュールとチョコにこだわり自作のチョコミントを作ってみた - GIGAZINE



24種類のチョコミントクレープが存在するヒステリックジャムで「チョコミントクレープ」と素材の味をとことん生かした「ホットバターシュガークレープ」を食べてみた - GIGAZINE



10人分のアイスをバケツのようなカップに詰めて持ち帰れるサーティワンの「スーパービッグカップ」を食べてみた - GIGAZINE



ハーゲンダッツから果汁がじゅわっとあふれ出す3種のベリー&濃厚ミルクの「ベリーベリーミルク」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



レモンの酸っぱさが際立つソースをチーズアイスで包みこんだ甘酸っぱい「雪見だいふく れもんチーズケーキ風だいふく」試食レビュー - GIGAZINE



2020年06月05日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.