見た目は真っ白なチョコミントアイス「明治 エッセルスーパーカップ 白いチョコミント」はスースーとした清涼感ある仕上がり

「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズに、夏定番のチョコミントフレーバーの「 明治 エッセルスーパーカップ 白いチョコミント 」が20207月20日に登場しました。ベースアイスの色がチョコミントアイス特有のミントグリーンではなく、まるでミルクアイスのように真っ白になっているとのこと。どんな味か気になったので、実際に食べてみました。 チョコミン党の皆さまへ朗報!エッセル史上初の“白い”チョコミント!「明治 エッセルスーパーカップ 白いチョコミント」7月20日新発売/全国 | 2020年 | プレスリリース | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2020/0713_01/index.html 明治 エッセルスーパーカップ 白いチョコミントのパッケージはこんな感じ。チョコミントらしく鮮やかなミントグリーンが基調のデザインですが……

・関連記事

チョコミン党の聖地「Cafe1001」はあらゆる角度からチョコミントが攻めてくる - GIGAZINE



果実み濃厚なブルーベリーソースとチーズがとろける4層仕立てのデザートアイス「明治エッセルスーパーカップSweet‘s ベリーベリーフロマージュ」試食レビュー - GIGAZINE



ぐるぐる混ぜて食べる「ねり食べ」が新感覚なハーゲンダッツの新作「アーモンド&ミルク」「ゴールデンパイン&マスカルポーネ」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



「爽」からヨーグルト&アオハタの甘酸っぱいベリーソースが相性抜群な「爽ベリーソースinヨーグルト味」が期間限定・数量限定で登場したので食べてみた - GIGAZINE



マイナス30度で凍ったシャキシャキのメロン果肉をソフトクリームと一緒に楽しめる「ハロハロ 果実氷メロン」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



コーヒーサンデーのようなぜいたくな味わいを再現したハーゲンダッツの「コーヒークッキーサンデー」を食べてみた - GIGAZINE

2020年07月20日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.