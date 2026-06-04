2026年06月04日 11時49分 AI

Nano Banana Pro超えでローカルで実行可能な画像生成AI「Ideogram 4.0」が登場、日本語での指示も可能



AI企業のIdeogramが画像生成AI「Ideogram 4.0」を2026年6月3日にオープンモデルとして公開しました。Ideogram 4.0はローカルで実行できるオープンモデルでありながら第三者機関のテストではGoogleのNano Banana Proを超える性能と評価されています。



Ideogram 4.0 | Ideogram

https://ideogram.ai/models/4.0



Ideogram 4.0は93億パラメーターの画像生成モデルで、写実的な画像やイラスト風の画像を生成できます。Ideogram 4.0の生成例を並べた画像が以下。





特に文字の描画性能に優れており、長い文章を正確に描画することができます。





また、学習画像内のオブジェクトやテキストをバウンティボックスで領域分けすることにより、モデルに「オブジェクトやテキストの位置関係」に理解させることに成功。これにより、プロンプトでレイアウトを指示しやすくなっています。





第三者機関のDesignArenaによる画像生成AIランキングが以下。Ideogram 4.0はNano Banana Proを上回って世界4位となりました。DesignArenaは「AIの名前を伏せた状態で生成物の品質を人間に評価させる」という手法でランキングを作成しており、Ideogram 4.0は機械的なベンチマークではなく人間の目で高性能と評価されたことになります。





オープンモデルに絞ったランキングだと、Ideogram 4.0は2位のHunyuanImage-3.0や3位のFLUX.2 [dev]に大きな差を付けてトップの座を獲得しています。





以下のグラフは横軸がモデルの規模を示すパラメーター数、縦軸が文字描画性能を示しています。Ideogram 4.0はオープンモデルの中で最高の文字描画性能を備えつつ、パラメーター数は小さめに抑えられています。





無料で使えるデモアプリも用意されているので使ってみました。



Ideogram 4 - a Hugging Face Space by ideogram-ai

https://huggingface.co/spaces/ideogram-ai/ideogram4





「路地裏で室外機に座って新聞を読むメイド。日本人女性。黒髪ツインテール」と入力して生成。





生成した画像が以下。日本語での指示にしっかり対応可能。今回は特に指示していないのにイラスト風になりました。





Ideogram 4.0はFP8版とNF4版が以下のリンク先で配布されています。NF4版はVRAM24GBのGPUで一度に読み込めるサイズに抑えられています。



ideogram-ai/ideogram-4-fp8 · Hugging Face

https://huggingface.co/ideogram-ai/ideogram-4-fp8



ideogram-ai/ideogram-4-nf4 · Hugging Face

https://huggingface.co/ideogram-ai/ideogram-4-nf4



また、すでにComfyUIでIdeogram 4.0を使った画像生成が可能となっています。



Ideogram 4.0 is now natively supported on ComfyUI@ideogram_ai v4.0 is an open-weight 9.3B text-to-image foundation model.

It is exclusively trained on structured JSON caption datasets for precise scene description.



It features flawless text rendering, professional layout… pic.twitter.com/132RCXxuD0 — ComfyUI (@ComfyUI) June 3, 2026



ソースコードや関連ドキュメントも以下のリンク先で公開されており、Ideogramはコミュニティによるモデル改善に期待を示しています。また、画像編集モデルを近日中に公開することも計画しているそうです。



GitHub - ideogram-oss/ideogram4: Ideogram 4: Open image model at the forefront of design · GitHub

https://github.com/ideogram-oss/ideogram4

