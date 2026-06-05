2026年06月05日 10時43分 ゲーム

ValveがゲーミングPC「Steam Machine」とVRヘッドセット「Steam Frame」の2026年夏発売を発表



2026年6月4日、ValveがSteam Deckで快適に動作するゲームを評価する「Verifiedプログラム」を、Steam MachineおよびSteam Frameに拡大すると発表しました。また、Steam MachineおよびSteam Frameの発売時期は「2026年」となっていたのですが、2026年夏に決定しています。



Steam :: Steamworks Development :: Steam Machine VerifiedとSteam Frame Standalone Verified

https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/716780409378048028





Valve says it’s ready to launch the Steam Machine this summer | The Verge

https://www.theverge.com/games/943657/valve-steam-machine-frame-summer-launch-verified



VerifiedプログラムはValveのモバイルゲーミングPCであるSteam Deckで快適に動作するゲームを評価するためのシステムとして登場したもの。



Valveが自社製ゲーム機「Steam Deck」への対応状況を表示させる機能「Deck Verified」の運用を開始 - GIGAZINE





このVerifiedプログラムを、Valveが2026年に発売するとアナウンスしていたゲーミングPCのSteam Machineと、VRヘッドセットのSteam Frameにも拡大すると発表しました。



VerifiedプログラムをSteam MachineとSteam Frameにも拡大する理由を、Valveは「新しいデバイスを箱から出してすぐの状態で、特定のタイトルのゲームプレイがどのような体験になるのか、ユーザーによる操作や設定をしていない状態でゲームがどれだけスムーズに動作するのかをユーザーに理解してもらうため」と説明しています。





なお、Steam MachineとSteam Frameのスペックなどは以下の記事にまとめてあります。



SteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」・スタンドアローン型VRデバイス「Steam Frame」・ゲームコントローラー「Steam Controller」をValveが発表 - GIGAZINE





Steam Machineのハードウェア性能はSteam Deckの約6倍ですが、Steam MachineのVerifiedプログラム要件はSteam Deckのものとほぼ同じで、「箱から出してすぐのユーザーエクスペリエンス」に重点を置いているとのこと。



例えば、「デフォルトのコントローラー設定は快適に動作するか」「デフォルトのグラフィック設定で良好なパフォーマンスが得られるか」といった点を確認するようになっています。記事作成時点で数万本のSteam上のタイトルがSteam Deck Verifiedプログラムでのレビューを完了しているとのこと。



簡単に言うと、すでにSteam Deckで問題なく動作しているゲームなら、特別な作業なしでSteam Machineでも問題なく動作するわけです。ただし、Steam Deck上ではCPUやGPUの性能が原因でうまく動作しないゲームでも、Steam Machineなら問題なく動作する可能性があります。なお、Steam Deckでパフォーマンス要件を満たさなかったすべてのタイトルは、すでにSteam Machineでのテストを完了している模様。





Steam Frameの Verifiedプログラムも、Steam Deck Verifiedプログラムと同様に「デバイスを箱から取り出してすぐにスタンドアロンモードで得られる体験」に焦点を当てています。基準も同じで、「デフォルトのグラフィック設定で良好なパフォーマンスが得られ、テキストとUI要素が内蔵ディスプレイで明確に判読可能で、デフォルトのコントローラー設定がSteam Frame Controllerで問題なく動作する必要あり」です。これらの基準は、VRタイトルとVR以外のタイトルの両方に対して同様に適用されます。

