SteamOSではWindows 11よりもゲームが高速に動作することが判明

Ars Technicaは、まずSteamOSが搭載されたLegion Go Sで5つの異なる高画質3Dゲームをプレイし、2つの異なる解像度設定で内蔵ベンチマークツールによる性能をテストしました。 次にLegion Go SにWindows 11をインストールし、Lenovoが公開しているWindows用ドライバーをインストール。Windows版Steamから同じゲームをダウンロードしてでベンチマークを再実行しました。

テクノロジー系メディアのArs Technicaが、 SteamOS を搭載したゲーム機でWindows 11よりも高いフレームレートが出ることを確認しました。 Games run faster on SteamOS than Windows 11, Ars testing finds - Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2025/06/games-run-faster-on-steamos-than-windows-11-ars-testing-finds/ SteamOSはSteamを運営するValveが開発したLinuxベースのOSで、Valve製ゲーミングPC「 Steam Deck 」に搭載されています。 Ars Technicaは、Steam Deck以外で初めてSteamOSを搭載したLenovoのハンドヘルドPC「 Legion Go S 」を手に入れ、OSをSteamOSとWindowsで切り替えつつベンチマークを行いました。

2025年06月26日 21時00分00秒

