2026年06月04日 11時01分 ネットサービス

Ubisoftが「レインボーシックス シージ」を自社ストアで安く販売しようとしたためSteamが同ゲームを削除しようと試みた疑惑が浮上



世界最大のPC向けゲーム販売プラットフォーム「Steam」はゲーム業界で独占状態にあるとして集団訴訟を起こされています。その中で、他のプラットフォームでゲームを割引販売しようとする開発者にSteamが圧力をかけた疑いが出てきました。



Valve’s Antitrust Reckoning Over Steam Has Echoes of Apple, Google App Store Sui - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/features/2026-06-01/valve-s-antitrust-reckoning-over-steam-has-echoes-of-apple-google-app-store-sui



Valve reportedly almost delisted Rainbow Six Siege from Steam after Ubisoft attempted to sell it cheaper on Uplay - Notebookcheck News

https://www.notebookcheck.net/Valve-reportedly-almost-delisted-Rainbow-Six-Siege-from-Steam-after-Ubisoft-attempted-to-sell-it-cheaper-on-Uplay.1312602.0.html



記事作成時点でSteamは圧倒的な影響力を持つゲーム販売プラットフォームであり、Epic GamesやUbisoft Connect(旧Uplay)など競合のプラットフォームは存在するものの、Steamとは圧倒的な差が付いています。



このように多くのゲーム開発者やプレイヤーがSteamへ依存している状態は独占状態に当たるとして、運営会社のValveは複数の独立系ゲーム開発者から訴訟を起こされています。この訴訟の中で、「競合するプラットフォームで割引販売を行った開発者を罰することを目的とした暗黙の社内方針がValveにはあった」と原告は主張しています。





具体例として挙げられたのがUbisoftとワーナー・ブラザースの事例です。裁判所に提出された資料によると、Ubisoftが自社のUplayストア限定で「レインボーシックス シージ」の限定版を販売していることを知ったValve社員が、「同ゲームの全エディションを明日の営業終了時までにSteamから削除する」と伝えたことがあるとのこと。



ワーナー・ブラザースに対しては、「シャドウ・オブ・ウォー」をSteam以外のプラットフォームで大幅に安く販売したという理由で、Steamにおける同ゲームの予約販売を停止したとのことです。





この主張に対しValveのゲイブ・ニューウェルCEOは「Valveには他プラットフォーム上での価格設定を指示する方針や慣行はない」と述べ、主張を否定しました。



またニューウェルCEOは独占状態だという指摘についても「Steamは継続的な革新によって競合他社を上回ってきただけで、Steamがプレイヤーと開発者にもたらしている利益を正確に反映していない」「顧客にXboxでゲームを買うか、Steamで買うか、Epic Games Storeで買うか、あるいはソフトウェア開発者から直接購入するかを自由に決められる。膨大な選択肢が与えられている」と述べて反論しています。





競合プラットフォームの1つ「Prime Gaming」事業を担当していた人物は、PCゲーム市場におけるSteamの支配力は検索市場におけるGoogleに匹敵すると語り、「ゲームライブラリもマルチプレイヤー仲間もすべてSteam上にあるため、プレイヤーが別のストアへ移るには何十年分もの投資を捨てなければならない」という点が、他社の競争を難しくしている理由の1つだと付け加えました。

