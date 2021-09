AppleとEpic Gamesの訴訟で「App StoreはApple以外の支払い方式も認めるように」との判決が下る、一方でAppleの勝利という声も

・関連記事

「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE



Apple対Epic Games訴訟の対審がスタート、ティム・スウィーニーCEOも発言 - GIGAZINE



Googleがフォートナイトの開発元・Epic Gamesの買収を目論んでいたことが明らかに - GIGAZINE



iOS版フォートナイトアプリの再リリースを予定しているとEpic Gamesが発表 - GIGAZINE



2021年09月11日 19時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.