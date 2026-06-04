2026年06月04日 10時36分 AI

GoogleがノートPCで実行可能なAIモデル「Gemma 4 12B」を無料公開、16GBのVRAMがあれば実行可能



Googleが2026年6月3日にAIモデル「Gemma 4 12B」をオープンモデルとして公開しました。Gemma 4 12Bは16GBのVRAMもしくはユニファイドメモリがあれば実行可能で、ノートPCでも実行可能な高性能モデルとしてアピールされています。



Introducing Gemma 4 12B

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/introducing-gemma-4-12B/



Gemma 4 12B: The Developer Guide - Google Developers Blog

https://developers.googleblog.com/gemma-4-12b-the-developer-guide/



Gemma 4シリーズはGoogleがGeminiの技術を投入して開発したオープンモデルで、2026年4月2日に高性能PC向けの「31B」および「26B A4B」と、スマートフォンなどのエッジデバイス向けの「E2B」および「E4B」の4種類が公開されました。今回リリースされたGemma 4 12Bは「E4Bと26B A4Bの間を埋めるモデル」として位置付けられており、16GBのVRAMもしくはユニファイドメモリを搭載したPCで実行可能です。



「Gemma 3 27B」「Gemma 4 12B」「Gemma 4 26B A4B」のベンチマーク結果が以下。Gemma 4 12Bは総パラメーター数の多いGemma 4 26B A4Bに近いスコアを記録し、一部のテストではGemma 4 26B A4Bを上回っています。





Gemma 4 12Bは画像や音声の入力にも対応したマルチモーダルモデルです。既存のGemma 4シリーズは画像や音声をエンコーダーで変換してから処理していましたが、Gemma 4 12Bはエンコード不要で直接処理できるように設計されており、遅延やメモリ消費を抑えることに成功しています。





以下の動画ではGemma 4 12Bに音声で指示してテキストの要約や翻訳を実行している様子を確認できます。



Gemma 4 12B Demo: Native Audio Processing in Google AI Edge Eloquent - YouTube





Gemma 4 12Bはオープンモデルとして無料公開されており、以下のリンク先でベースモデルの「gemma-4-12B」、チャット用に調整済みの「gemma-4-12B-it」、投機的デコーディング(MTP)用のドラフトモデル「gemma-4-12B-it-assistant」が配布されています。ライセンスはApache License 2.0です。



google/gemma-4-12B · Hugging Face

https://huggingface.co/google/gemma-4-12B



google/gemma-4-12B-it · Hugging Face

https://huggingface.co/google/gemma-4-12B-it



google/gemma-4-12B-it-assistant · Hugging Face

https://huggingface.co/google/gemma-4-12B-it-assistant



Gemma 4 12BはすでにLM Studioやollamaでもサポートされているほか、Google製ローカルAI実行アプリGoogle AI Edge Galleryと「Google AI Edge Eloquent」でも実行可能。なお、Google AI Edge GalleryとGoogle AI Edge EloquentはmacOS版が新たに登場しています。

