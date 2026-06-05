2026年06月05日 06時00分 サイエンス

鳥の自慰行為は問題行動ではなく自然な性的行動だとする研究結果



ペットのインコやオウムが枝やおもちゃに体をこすりつける自慰行為を見た飼い主は、ストレスや病気のサインではないかと心配するかもしれません。しかし2026年5月31日に発表された論文において、こうした自慰行為は問題行動ではなく自然な性的行動の一部である可能性が示されました。



The Evolution of Masturbation in Birds - Heys - 2026 - Ecology and Evolution - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.73693





Masturbation in pet birds is natural and should not be punished | Department of Biology

https://www.biology.ox.ac.uk/article/masturbation-in-pet-birds-is-natural-and-should-not-be-punished



Masturbation among birds is ‘natural’ and should not be punished, say experts | Birds | The Guardian

https://www.theguardian.com/science/2026/jun/01/masturbation-birds-natural-healthy-behaviour-study



進化生態学者であるランカシャー大学のクロエ・ヘイズ氏を中心に、スウォンジー大学・オックスフォード大学・リバプール大学の研究者らによる共同研究チームは、鳥の自慰行為が飼育下のストレスによる有害な行動なのか、それとも自然な性的行動の一部なのかを調べました。





鳥の自慰行為は、排泄と繁殖の両方に使う開口部である「クロアカ(総排出腔)」を枝・小枝・おもちゃなどにこすりつける行動として見られます。研究チームによるとペットのインコやオウムなどの自慰行為はこれまで「不自然な飼育環境によって起きる有害な行動」と見なされ、食事調整・薬物療法・ホルモン療法、極端な場合には手術によって止めようとされることもあったとのこと。



研究チームは科学文献の調査に加え、鳥の飼育者やブリーダーへの調査、オンラインコミュニティで報告された事例を収集しました。そして120種の鳥、22の主要な鳥類グループについて集まったデータを分析したところ、オスの記録では55％、メスの記録では36％に自慰行為が含まれていることが示されました。大手日刊紙のThe Guardianの取材に対し、ヘイズ氏は「オスでは止まり木やおもちゃなどに体をこすりつける行動が見られ、メスでは尾を上げて物に後退するような行動が見られる」と説明しています。





自慰行為は幼鳥と成鳥の両方で見られ、幼鳥と成鳥の間に大きな差がなかったことから、研究チームは鳥の自慰行為が単なる「交尾の練習」だけでは説明しにくいと述べています。



特に研究チームが注目したのは、自慰行為がペットの鳥より野生の鳥で多く報告された点です。ヘイズ氏は「ペットのオウムなどの自慰行為は孤独な生活の結果だと考えられてきました。しかし私たちの研究では、この行動がさまざまな環境にいる多様な鳥類に広く見られる、自然で健康的な行動であることが分かりました」とコメントしています。



また、社会的に一夫一妻である種や長期的なつがいを作る種では自慰行為が少なく、複数の相手と交尾する種では自慰行為が多い傾向があったとのこと。





自慰行為は時間やエネルギーを使うのに加え、オスの場合は精子も消費するため「一見すると繁殖成功率を下げるように見える行動」だと研究チームは指摘。それでも多くの動物で自慰行為が見られる理由として、強い性衝動への反応や、将来の繁殖成功率を高める働きがある可能性を検討しているとのことです。