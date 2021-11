Epic Gamesが「一度ゲームを購入すれば複数のプラットフォームでゲームがプレイできるようになるシステム」の開発に取り組んでいる

ゲームエンジン「 Unreal Engine 」や人気バトルロイヤルゲーム「 フォートナイト 」の開発元として知られる Epic Games の ティム・スウィーニー CEOが、一度ゲームを購入すれば複数のプラットフォームでまたがってゲームがプレイできるようになるシステムの開発に取り組んでいると語っています。 Epic's Tim Sweeney Advocates for a Single App Store for Video Games - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-11-26/epic-s-tim-sweeney-advocates-for-a-single-app-store-for-video-games スウィーニーCEOは「1つのプラットフォームでゲームを購入した場合、その他のプラットフォームでもそのゲームを所有できるようにすべき」というアイデアについて、Bloombergに語っています。現在、多くのタイトルがPC版やPlayStation版、Xbox版、Nintendo Switch版など複数のプラットフォームにまたがり販売されていますが、例えばPlayStation版を購入したからといってPC版もプレイできるようになるわけではありません。そのため、一部のゲームメーカーは複数のプラットフォームにまたがって同じタイトルを販売することで、より多くの収益を上げています。しかし、スウィーニーCEOは本来ユーザーはゲームをプレイするためのライセンスを購入しているはずなので、プラットフォーム別に同じタイトルを購入しなければいけないという現状のは「おかしなものである」と指摘。

2021年11月29日 20時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

