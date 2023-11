Steamに対抗してゲーム無料配布を続ける「Epic Games Store」は赤字続きであることがEpic Games対Google裁判で発覚

オンラインゲーム「フォートナイト」やゲームエンジン「Unreal Engine 5」などの開発で知られるゲーム企業「Epic Games」はゲーム配信プラットフォーム「 Epic Games Store 」も運営しています。Epic Games Storeのサービスは2018年12月に始まったのですが、記事作成時点でも黒字化できていないことがEpic Games対Google裁判の証言で明らかになりました。 The Epic Games Store still isn’t profitable. - The Verge https://www.theverge.com/2023/11/6/23949372/the-epic-games-store-still-isnt-profitable Epic Games Storeは2018年12月にサービスが始まったPC向けのゲーム配信プラットフォームです。Epic Games Storeにはゲームおよび追加コンテンツの購入やレビューの投稿・閲覧機能などが備わっており、多様なゲームを1つのプラットフォームで管理できます。

・関連記事

Epic Gamesはなぜ毎週のように無料でゲームを配信しているのか - GIGAZINE



Apple対Epic Gamesの控訴審で「App Storeで外部決済システムへのリンクを禁止してはいけない」という判決、しかし大部分でAppleが勝利 - GIGAZINE



GoogleがEpic Gamesとの訴訟で「証拠を隠滅」「複数回の虚偽報告」をしていたとして裁判所から制裁を課される - GIGAZINE



フォートナイトの開発元のEpic Gamesが全従業員の16%に当たる830人の従業員を解雇することを発表 - GIGAZINE



2023年11月08日 11時13分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.