2026年04月23日 19時00分 レビュー

知識を文章ではなくイラストで教えてくれるAI「Flipbook」が登場、気になるところをクリックすると次々に説明イラストが生成される



「Flipbook」は質問内容に関する説明付きイラスト(インフォグラフィック)を生成してくれるAIサービスです。イラスト内の気になる部分をクリックすると、その部分に関する説明イラストを生成してくれて、どんどん知識を深めることが可能。面白そうだったので使ってみました。



Flipbook

https://flipbook.page/



上記のリンクをクリックしてFlipbookにアクセスしたら、画面上部の入力欄に質問文を入力して送信ボタンをクリック。今回は「スマートフォンの各パーツの用途を教えて」と入力してみました。





40秒程度でスマートフォンのパーツ解説イラストが生成されました。イラスト内の「SoC(システム・オン・チップ)」の部分をクリック。





しばらく待つとSoCの説明イラストが生成されました。さらに「GPU」の部分をクリック。





GPUの説明イラストが生成されました。Flipbookを使えば、こんな感じに新たな知識をどんどん蓄えられるというわけです。





イラストの上部にはこれまで表示してきたイラストが「/」で区切られたURL風に表示されており、各イラストの名称をクリックすると過去のイラストに戻ることができます。





FlipbookにはLTXをベースにした動画生成AIも備わっており、イラスト間の遷移をスムーズに見せることが計画されています。動画機能はまだ不安定ですが、将来的に以下のX投稿の埋め込み動画のようにスムーズなリアルタイム処理を実現する予定とのことです。



Today, Flipbook is limited, so we designed it around visual explanations. As the models get more accurate and more stateful, the set of things worth doing this way will expand. Even ones you'd assume need structured UIs like coding: (4/5) pic.twitter.com/zvSXJ2tIlc — Zain Shah (@zan2434) April 22, 2026