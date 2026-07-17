ローカルAIモデルをAIエージェントとして使える「LM Studio Bionic」が登場、コーディングやスライド作成に対応しクラウドモデルも使用可能
日本時間の2026年7月17日、ローカルAI実行アプリ「LM Studio」の開発チームがAIエージェントアプリ「LM Studio Bionic」をリリースしました。LM Studio BionicではAIモデルをローカルで実行してコーディングや文書作成などの作業を任せることができます。
LM Studio Bionic - Agent for Open Models
https://lmstudio.ai/
Introducing LM Studio Bionic: the AI agent for open models | LM Studio Blog | LM Studio
https://lmstudio.ai/blog/introducing-lm-studio-bionic
LM Studio BionicはPC内のファイルにアクセスしてコーディング作業を実行することができます。LM Studioの内部モードではなく別のアプリとしてリリースされているので、すでにLM Studioをインストール済みのユーザーも別途インストール作業が必要です。
LM Studio BionicにはAIモデルライブラリも含まれており、好みのモデルを検索してダウンロードできます。
また、LM Studioのアカウントを通じてクラウドモデルにアクセスすることもできます。
コーディングだけでなく文書・スライド・表計算アプリの操作にも対応。
音声認識AI「Voxtral」を用いた音声入力機能も搭載しています。
ちなみに、LM Studio Bionic自体の開発もLM Studio Bionicを用いて進められているそうです。
Today we're introducing Bionic - LM Studio's agent, made for open models.— yags (@yagilb) July 16, 2026
A few months ago open models have crossed an inflection point with Kimi K2.6, and recently with GLM 5.2. LM Studio Bionic is built for this moment.
Using open models is a viable and obvious decision for… https://t.co/WMwgPDahB6
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in AI, Posted by log1o_hf
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