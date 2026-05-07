2026年05月07日 11時08分 AI

Claudeのエージェントを自己改善させる機能「ドリーミング」が登場



AnthropicのAIエージェントインフラ「Claude Managed Agents」に、エージェントの動作を改善してメモリ消費を抑える「ドリーミング(dreaming)」機能が追加されました。



New in Claude Managed Agents: dreaming, outcomes, and multiagent orchestration | Claude

https://claude.com/blog/new-in-claude-managed-agents







Live from Code with Claude: we're launching dreaming in Claude Managed Agents as a research preview.



Outcomes, multiagent orchestration, and webhooks are now in public beta. pic.twitter.com/p4DFRzFEd8 — Claude (@claudeai) May 6, 2026



ドリーミングはAIエージェントのセッションをレビューしてパターンを抽出し、時間とともに改善する機能です。これによりAIエージェントはメモリ消費量を抑えて最小限の指示で複雑なタスクを処理できるようになります。



繰り返されるミス、エージェントが収束していくワークフロー、チーム全体で共有される好みなど、単一のエージェントでは把握できないパターンを浮かび上がらせることが可能で、特に長期間にわたる作業やマルチエージェントオーケストレーションに有用とのことです。





どの程度制御したいかはユーザーが決定でき、自動的にメモリを更新することも、変更が反映される前に人間がレビューすることもできます。



ドリーミングはClaude Managed Agentsで研究プレビュー版として利用可能で、開発者は公式サイトからアクセスを申請できます。

