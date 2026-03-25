2026年03月25日 11時33分 AI

Claude Codeに権限自動決定機能が追加される、AIが権限のリスクをチェックしタスクを自動実行



コーディングアシスタントのClaude Codeに、AIがユーザーに変わって権限の判断を行う「Auto mode」が追加されました。人間の承認が必要な一部のタスクを自動実行する機能です。



Auto mode for Claude Code | Claude

https://claude.com/blog/auto-mode





New in Claude Code: auto mode.



Instead of approving every file write and bash command, or skipping permissions entirely, auto mode lets Claude make permission decisions on your behalf.



Safeguards check each action before it runs. pic.twitter.com/kHbTN2jrWw — Claude (@claudeai) March 24, 2026



Auto modeは、AIが各ツールの動作1つ1つを評価し、その動作に大量のファイル削除・機密データの流出・悪意のあるコード実行といった潜在的に危険なものがないかを確認する機能です。AIが安全と判断した動作は自動的に実行されますが、リスクがあるものはブロックされ、別のアプローチを取るようユーザーに促します。もしClaudeが継続的にブロックされるアクションを取り続けた場合、最終的にはユーザーに対して権限プロンプトが表示されます。





開発元のAnthropicによると、Claude Codeのデフォルトの権限設定は意図的に保守的に設定されていて、例えばすべてのファイル書き込みとbashコマンドで承認を求めるようになっているとのこと。このような設定のため、完全に人間の介入なしに大規模なタスクを自動実行することはできません。



ただ、一部の開発者は権限の承認をなくして自動実行する「--dangerously-skip-permissions」コマンドを使用しています。Anthropicは「このコマンドを使用すると権限チェックを回避できる一方、危険では快適な結果を招く可能性があり、隔離された環境以外では使用すべきでない」と指摘し、中間的なアプローチとしてAuto modeを推奨しました。





なお、Auto modeは--dangerously-skip-permissionsと比較してリスクを低減するものの、完全にリスクがないというわけではなく、引き続き隔離された環境での使用が推奨されています。



Auto modeは「Team」プランにおいてリサーチプレビューとして利用可能。今後数日のうちにEnterpriseプランおよびAPIユーザーにも提供される予定です。

