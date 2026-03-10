2026年03月10日 13時15分 AI

MicrosoftがAIでPC上の業務を自動化するMicrosoft 365の新機能「Copilot Cowork」を発表、Anthropicの「Claude Cowork」技術を統合



MicrosoftがサブスクリプションサービスMicrosoft 365の新機能として、AIでさまざまな業務を自動化できる「Copilot Cowork」を現地時間の2026年3月9日に発表しました。



Announcing Copilot Cowork, a new way to complete tasks and get work done in M365.



When you hand off a task to Cowork, it turns your request into a plan and executes it across your apps and files, grounded in your work data and operating within M365’s security and governance… pic.twitter.com/UT2Z50J7F7 — Satya Nadella (@satyanadella) March 9, 2026



Copilot Coworkは、欲しい成果を具体的に伝えるだけで、自動的にメール・会議・メッセージ・ファイル・データなどに基づいて作業を進めてくれるAI自動化ツールです。同時に発表されたインテリジェンスレイヤーの「Work IQ」を搭載し、Outlook・Teams・Excel・Microsoft 365のその他の機能に保存されたデータを利用して、高い理解度でタスクを実行できるとのこと。



Microsoftの公式YouTubeチャンネルでは、Copilot Coworkを使用したさまざまな事例が紹介されています。たとえば以下の動画では、Copilot Coworkにタスクの優先順位をつけてもらい、1週間の予定を再スケジュールさせています。



まずはCopilot Coworkに1週間の予定を一覧で表示させます。





続いて、その週の目標や優先したいことを選択。「朝9時以前には会議を入れない」といった要望も伝えることができます。





Copilot Coworkは指示に従って1週間の予定を再スケジュールしてくれました。





影響を受ける会議主催者に送るメールの下書きも作成させることが可能です。





また、Copilot Coworkに会議で持参するプレゼンテーション資料を作成させることもできます。



プレゼンテーション資料を作成しているCopilot Coworkに、途中で新たな指示を与えることも可能です。





完成した資料はこんな感じ。すべての作業はMicrosoft 365内で実行されるため、セキュリティとコンプライアンスが組み込まれているとのことです。





Copilot Coworkに調査・分析を行わせることもできます。



特定の企業の財務状況について調べるように指示を出すと、数十ものウェブソースを徹底的に調べ、チームが活用できる資料を作成してくれます。





完成したレポートはこんな感じ。





スプレッドシートには四半期ごとの収益傾向やセグメント分析など、役に立つデータがまとめられていました。





Copilot Coworkは新製品の発売時に重要なローンチプランの作成も可能です。



Copilot CoworkはWork IQを搭載しているため、製品の詳細やリリース履歴、市場での位置づけなどを把握できます。





競合分析やマーケティングメッセージのフレームワーク作成、売り込み資料の作成など、製品ローンチにおいて重要な業務を同時進行で行ってくれます。





顧客向けのプレゼンテーション資料も作成してくれました。





Copilot Coworkの開発では、チャットAIのClaudeを開発するAnthropicと緊密に連携しており、AnthropicのPC操作AIであるClaude Coworkを支えるテクノロジーが統合されているとのこと。Microsoftは、「このマルチモデルの利点こそがCopilotの特長です。業務は特定ブランドのモデルに限定されることはありません。Copilotは業界全体から最高のイノベーションを取り込み、誰が開発したかにかかわらず、業務に最適なモデルを選択します」と述べました。



記事作成時点では、Copilot CoworkはResearch Previewとして限られたユーザーを対象にテストされており、2026年3月下旬から早期アクセスプログラムのFrontierで広く利用可能になる予定です。



また、Microsoftは従来の大企業向けサブスクリプションプランであるMicrosoft 365 E5にCopilot、そしてAIエージェントを安全に使うAgent 365、各種セキュリティスタックと統合した「Microsoft 365 E7」を発表しました。Microsoft 365 E7は2026年5月1日から、ユーザー1人あたり月額99ドル(約1万5600円)で購入可能です。



