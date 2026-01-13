2026年01月13日 12時58分 AI

PC操作AI「Cowork」をAnthropicが発表、ファイルの作成から削除まで自動で実行可能



AI企業のAnthropicがPC操作に最適化したAI「Cowork」を日本時間の2026年1月13日に発表しました。



Introducing Cowork | Claude

https://claude.com/blog/cowork-research-preview



Introducing Cowork: Claude Code for the rest of your work - YouTube





CoworkはClaude Codeをベースに開発されたPC操作用のAIです。ユーザーはCoworkに任意のフォルダへのアクセス権を付与することが可能で、Coworkは指示に従ってファイルの閲覧・編集・作成・移動などの操作を実行します。





以下の動画ではCoworkを用いてMacのデスクトップを整理する様子を確認できます。



Organize your desktop files with Cowork - YouTube





各種ファイルやフォルダが雑に置かれたデスクトップ。





Coworkに「デスクトップの整理を手伝って」と入力します。





Coworkはデスクトップを分析して「約70のプロジェクトフォルダ、約20のスクリーンショット、約35の写真、約18の動画、約25の文書がある」と判断し、「フルオートで整理」「プランを確認しながら整理」といった選択肢を提示してきました。





「フルオートで整理」を選択すると、ものすごい勢いでデスクトップが片付いていきます。





最終的に5個のフォルダにまとめられました。





Coworkは記事作成時点では研究プレビューの段階で、Claude Maxの加入者向けに限定公開されています。また、対応OSはmacOSのみです。



また、Coworkのデフォルト設定ではファイルの削除が可能であるため、Coworkが誤解しないような正確なプロンプトを入力することが求められています。加えて、一般的なAIエージェントと同様にプロンプトインジェクション攻撃のリスクがあるため、機密情報などへのアクセスは許可しないように呼びかけられています。Coworkを安全に使うための注意点は以下のリンク先にまとまっています。



Using Cowork Safely | Claude Help Center

https://support.claude.com/en/articles/13364135-using-cowork-safely



なお、ニュース共有サイトのHacker NewsにはCoworkの開発者であるFelix Rieseberg氏が降臨して意見を求めています。

