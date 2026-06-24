SlackにClaudeを参加させてAIエージェントにタスクを依頼できる「Claude Tag」が登場、Anthropic製品チームのコードの65％はClaude Tagで作成
ClaudeをSlackのチャットに参加させられる機能「Claude Tag」が登場しました。Claude Tagを用いると「@Claude」でClaudeに話しかけてタスクを依頼したり関連情報を確認したりできます。
Claude Tag | Claude by Anthropic
https://claude.com/product/tag
Introducing Claude Tag \ Anthropic
https://www.anthropic.com/news/introducing-claude-tag
Agent identity: a new access model for autonomous, team-wide AI | Claude
https://claude.com/blog/agent-identity-access-model
Slackに参加したClaudeは許可されたスレッド内会話を読み取り、会話の流れを理解した上で応答することができます。また、Claudeに権限を与えることでファイルの読み取りなどを自律的に実行させることも可能。1人でClaude Codeを使う場合と異なり、Slackの会話に参加しているすべてのユーザーの動向を追いかけてすべてのユーザーの依頼に応じることができます。
また、Claudeは依頼に応答するだけでなく、放置されているタスクのフォローアップなどを自発的に実行することもできます。
Anthropic社内ではすでにClaude Tagの社内版が稼働しており、プロダクトチームのコードの65％はClaude Tagを用いて作成しているとのこと。最初の対応アプリがSlackとなったのはAnthropic社内でSlackを使用しているからで、他のアプリへの対応も進める計画です。
Claude Tagは記事作成時点ではベータ版の扱いで、EnterpriseプランとTeamプランの加入者向けに提供されています。
Claude Tagのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。
Work with Claude Tag - Claude.ai Documentation
https://claude.com/docs/claude-tag/overview
・関連記事
Anthropicが日本でClaudeコミュニティアンバサダーの募集を開始、Claudeの利用を拡散するために無料APIクレジットを利用可能 - GIGAZINE
「Claude Codeは誰にどんな用途で使われているのか？」を分析した結果をAnthropicが公開 - GIGAZINE
Claude DesignとClaude Codeの連携が強化されてコーディングからデザインまでAIをバリバリ活用可能に - GIGAZINE
Anthropicが2026年7月8日から一部サービスにおける本人確認の実施を明言、使用するシステムはDiscordで却下された「Persona Identities」 - GIGAZINE
ChatGPTの利用者シェアが初めて50％割れ、GeminiやClaudeが追い上げ - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article 'Claude Tag' has been released, allowing….