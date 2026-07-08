スマホからPC自動操作AI「Claude Cowork」のタスク進行状況を管理できる機能が登場
Claude CoworkはAIを用いてPCを自動操作できるアプリで、PC内のファイルを編集したり各種ウェブサービスの情報を参照したりしながらタスクを自律的に実行させることができます。そんなClaude Coworkをスマートフォンやウェブブラウザから遠隔管理できる機能が登場しました。
Claude Cowork on web and mobile: hand off work anywhere | Claude by Anthropic
https://claude.com/blog/cowork-web-mobile
Claude Cowork: coming to mobile and web - YouTube
Claude Coworkは2026年1月に登場したAIサービスで、自然言語で指示するだけでPC内のファイルを活用しつつタスクを自律的に実行してくれます。Windows・macOS・Linuxに対応しており、デスクトップアプリから指示を入力することができます。
Claude Coworkで実行するタスクは完了までに長時間かかる場合もあります。今回のアップデートでClaude Coworkのタスク進行状況をスマートフォンやブラウザで管理できるようになりました。Claude CoworkはノートPCをスリープ状態にしてもバックグラウンドでタスクを継続可能で、タスクが完了するとスマートフォンに通知が届きます。
スマートフォンから成果物のファイルを閲覧することも可能。
「Claude Coworkで作成したメールの下書きをスマートフォンで編集する」ということもできます。
スマートフォンとブラウザでClaude Coworkを管理する機能はベータ版として提供されており、今後数週間かけてMaxプランの加入者向けに段階的にリリースされます。将来的に他のプランのユーザーにも提供される予定です。
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