2026年03月24日 13時05分 AI

Claudeで自分のPCを操作できる新機能やスマホからPC上のClaudeに指示できる新機能が登場



近年、AIは単なるチャットボットとしてだけではなく、OpenClawなどに代表されるPC上でタスクを自動でこなすエージェントとしての利用が注目されています。Anthropicの「Claude」でも、PC上でタスクを完了できる「computer use(PC操作)」の機能が発表されました。



Put Claude to work on your computer | Claude

https://claude.com/blog/dispatch-and-computer-use







You can now enable Claude to use your computer to complete tasks.



It opens your apps, navigates your browser, fills in spreadsheets—anything you'd do sitting at your desk.



Research preview in Claude Cowork and Claude Code, macOS only. pic.twitter.com/sVymgmtEMI — Claude (@claudeai) 2026年3月23日



ClaudeのPC操作機能はユーザーからの指示を受けると、まずSlackやGoogleカレンダーなどのサービスへのコネクタから始め、最も精度の高いツールを選択します。コネクタがない場合は、Claudeがブラウザ、マウス、キーボード、画面を直接操作して、必要に応じてスクロール、クリックによる起動や探索を行うことでタスクを完了します。API経由のコネクタ利用と、マウスやキーボードを動かすシンプルな操作を使い分けるのがClaudeのPC操作機能の特徴です。



Anthropicによると、ClaudeのPC操作機能には、リスクを最小限に抑えるための安全対策が施されているとのこと。ClaudeがPCを使用する際にシステムはモデル内のアクティベーションを自動的にスキャンし、情報漏えいリスクがあるようなアクティビティを検出します。また、ユーザーはいつでもClaudeを停止することができ、Claudeは新しいアプリケーションにアクセスする前に必ず許可を求めます。





Claudeを使ったPC操作の具体例として、Anthropicは以下のようなタスクを挙げています。



・ローカルファイルと接続されたツールを使用して競合分析を行い、それをフォーマット済みのレポートにまとめる。

・スマートフォンシミュレーターを開き、開発したアプリを操作して、UX上の問題点を見つける。

・複数のソースからのデータを使ってスプレッドシートを作成し、書式を整えて共有フォルダに保存する。

・コネクタのないアプリ(社内専用ツールなど)を操作する。



Anthropicは「Claudeのプログラミング能力やテキスト能力に比べると、PC操作機能はまだ初期段階です。Claudeはミスを犯す可能性があります。また、セキュリティ対策は継続的に改善していますが、脅威は常に進化しているため、まずは信頼できるアプリから始め、機密データを扱わないことをお勧めします」と述べています。



また、Anthropicは2026年3月19日にスマートフォンからPC上のClaudeに指示を出せるClaude Coworkの新機能「Dispatch」をリリースしました。ClaudeのPC操作機能によりDispatchはより便利に活用可能になっており、PCの前にいないときもスマートフォンからの簡単な指示や確認のみでタスクを進めることができます。





ClaudeのPC操作機能はClaude ProおよびMaxの購読者向けに研究プレビュー版として提供されています。また、PCでの使用はmacOSのみに対応しています。研究プレビューの終了や他のOSへの拡大については記事作成時点で不明です。

