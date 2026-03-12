2026年03月12日 14時00分 AI

PerplexityがOpenClawのようにPC操作を自動化するMac上で動作するAIエージェント「Personal Computer」を発表、企業向けに特化した「Perplexity Computer」のバージョンも提供



AI検索サービスを展開するPerplexityが、PC上で24時間動作してPC作業をサポートするAIエージェント「Personal Computer」を発表しました。2026年2月に発表した既存のあらゆるAI機能を単一のシステムに統合して使いやすくする「Perplexity Computer」を発展させ、AIが実際のPC環境でユーザーの代わりに作業を実行できるようにしたものです。



Announcing Personal Computer.



Personal Computer is an always on, local merge with Perplexity Computer that works for you 24/7.



It's personal, secure, and works across your files, apps, and sessions through a continuously running Mac mini. pic.twitter.com/EpvilVX6XZ — Perplexity (@perplexity_ai) 2026年3月11日



Personal Computerは、ユーザーのローカル環境にあるMac miniを「AIの物理的な拠点」として活用する仕組みです。AIエージェント専用に用意したMac miniにエージェントを常駐させることで、Personal Computerはローカル環境とPerplexityのクラウドシステムを組み合わせて24時間365日稼働します。





Personal Computerはユーザーの代わりに常に動作し、あらゆるデバイスから、あらゆるツール、タスク、ファイルを管理できます。





AIエージェントはPC上のデータを処理して作業を自動化する点で便利な一方で、個人情報を含む重要なデータを取り扱わせることになるため、セキュリティ面の懸念があります。一方でPersonal Computerは専用のMac miniにAIエージェントが常駐しており、ローカルファイルへのアクセスはデバイス上で行われるため、機密情報を外部に出さずに作業ができます。また、機密性の高い操作は承認が必要で、すべてのセッションには完全な履歴が残るほか、キルスイッチによりユーザーは即座に制御できるなど、明確な安全対策を備えた安全な環境で動作することをアピールしています。



また、企業向けのAIエージェント「Computer for Enterprise」も同時に発表されました。Computer for Enterpriseは、研究やコーディング、デザインといった多段階のワークフローについて、20種類の専門モデルにタスクをルーティングし、400以上のアプリケーションに接続して実行します。



Introducing Computer for Enterprise



Computer runs multi-step workflows across research, coding, design, and deployment. It routes tasks across 20 specialized models and connects to 400+ applications. pic.twitter.com/JuFJ5io30H — Perplexity (@perplexity_ai) 2026年3月11日



Perplexityのアラヴィンド・スリニヴァスCEOによると、1万6000件以上のクエリをマッキンゼー、ハーバード、MITなどの機関ベンチマークと比較した調査では、Perplexity Computerによって社内チームの人件費が160万ドル(約2億5000万円)削減され、3.25年分の作業をわずか4週間で実行できたことが判明したとのこと。Computer for Enterpriseは、そのPerplexity Computerの機能を他のチームにも拡張することを目的としています。



We first built Computer as a Slack integration and had every Perplexity employee in the same channel. Our estimate: Computer performed 3.25 years of work and saved us $1.6M in just four weeks. Today, we're making the Computer Slack integration available for all Enterprise users. — Aravind Srinivas (@AravSrinivas) 2026年3月11日



Computer for Enterpriseは企業が既に利用しているツールに接続し、アプリコネクタを介して数百ものプラットフォームに直接クエリを実行できます。 例えばビジネスコミュニケーションツールのSlackでは、メッセージや共有チャンネルを通じてチームがComputer for Enterpriseと連携してコーディングを処理したり、データサイエンティストや分析チームを必要とせずにダッシュボードや財務モデルを作成したり、スケジュールされたワークフローを非同期で実行したりできるそうです。Computer for Enterpriseは既存の安全な基盤上に構築され、すべてのクエリは独自の安全なサンドボックスで処理されます。



Perplexityは「このリリースにより、Computerのパワーは、個人のワークフロー、エンタープライズソフトウェア、開発者プラットフォーム、そして金融分野へと拡大します。どの分野においても、その根幹は同じです。目標を理解し、適切なコンテキストを収集し、適切なツールを活用し、作業を進めることができるシステムです。すべてがComputerです」と述べています。

