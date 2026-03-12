2026年03月12日 15時25分 ハードウェア

「メモリ価格が1日で50％値上げされた」とPhisonのCEOが発言



台湾に拠点を置くNANDフラッシュメモリのコントローラーメーカーであるPhisonのケインセン・プアCEOが、一部のNANDフラッシュメモリメーカーが一夜にして価格を最大50％も引き上げたと発言しました。



DigiTimesの報道によると、台湾の半導体企業であるPhisonはクラウドサービスプロバイダーやAIハイパースケーラーに製品を直接提供し始めており、エンタープライズSSDソリューションの収益シェアが全体の30％に到達しつつあるそうです。





Phisonは顧客に対して支払い期限の短縮を求めており、一部の顧客には前払いを要求しています。これはPhisonのサプライヤーも同様の対応を取っているためでもあります。この動きはPhisonがより収益性の高いエンタープライズ市場へと軸足を移していることを示すものです。なお、潤沢な資金を持つAI企業はデータセンターの稼働に必要なメモリやストレージチップを確実に入手するために、より高額な支払いを行うことをためらいません。



メモリとストレージコストの急騰による不確実性に対処するため、Phisonは世界中のNANDフラッシュメモリメーカー6社およびDRAMサプライヤー2社と長期契約を締結しています。PhisonのプアCEOはこの契約について、主に十分な供給を確保するために締結されたものであり、コストが最優先事項ではないことを示唆していると語りました。また、Phisonは一部のサプライヤーとはNANDチップのプリペイド購入について交渉しており、不足時にこれらのリソースへの優先アクセスを確保しているとも説明しています。





これによりPhisonの在庫額は数カ月で約11億2000万ドル(約1780億円)から約15億7000万ドル(約2500億円)に増加しましたが、依然として供給は課題に直面しており、プアCEOは「資金と在庫の両方が不足することが懸念される」と語りました。



価格上昇にもかかわらず、クラウドおよびエンタープライズ顧客からの需要は増加し続けており、結果としてPhisonの収益増加につながっているとのこと。また、Phisonは次世代技術の開発を継続しており、2026年8月までにPCIe 6.0のサンプル提供やPCIe 7.0のサポートに向けた継続的な取り組みなどを進めているそうです。

