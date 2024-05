Microsoftが「Team Copilot」を発表、企業がタスクを自動化するためのカスタムCopilotを構築できるようになりTeams・Loop・Plannerのタスクを支援

Microsoftが2024年5月21日に開催した開発者向け年次カンファレンス「Microsoft Build 2024」の基調講演で、AIアシスタントの新機能「Team Copilot」が発表されました。企業はCopilotをカスタマイズしてグループワークツールに組み込むことが可能となり、AIをチームメンバーとして運用できるとのことです。 New agent capabilities in Microsoft Copilot unlock business value | Microsoft 365 Blog https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2024/05/21/new-agent-capabilities-in-microsoft-copilot-unlock-business-value/ Introducing Team Copilot | Microsoft 365 - YouTube Team Copilotは、Microsoft Teams・Microsoft Loop・Microsoft Plannerといった企業向けのグループワークツールにCopilotを組み込むことで、チームメンバーとして機能させることができるというものです。 例えば、Microsoft Teamsでビデオ会議のメンバーとしてTeam Copilotを追加します。

2024年05月22日 16時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

