2024年05月22日 15時00分 ソフトウェア

GitHub用の「Copilot Extension」が登場、DataStax・Stripe・MongoDBなどを外部アドオンとしてCopilotに組み込むことが可能に



Microsoftが2024年5月21日に、同日から開催されている開発者カンファレンスの「Build 2024」で、GitHub Copilotにサードパーティーの拡張機能を組み込める新機能「Copilot Extensions」を発表しました。これにより、開発者は使用中の開発環境やGitHubから離れることなく、好きなツールやサービスを使ってクラウドを構築し、デプロイできるようになります。



Introducing GitHub Copilot Extensions: Unlocking unlimited possibilities with our ecosystem of partners - The GitHub Blog

https://github.blog/2024-05-21-introducing-github-copilot-extensions/



GitHub Copilot gets extensions | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/05/21/github-copilot-gets-extensions/



GitHub Copilot Extensions brings third-party apps into the coding environment | VentureBeat

https://venturebeat.com/ai/github-debuts-copilot-extensions-plugin-support-connecting-third-party-apps-with-copilot-chat/



発表によると、Copilot Extensionsで使用可能になるツールの第1陣は「Microsoft AzureおよびTeams」「DataStax」「Docker」「LambdaTest」「LaunchDarkly」「McKinsey & Company」「MongoDB」「Octopus Deploy」「Pangea」「Pinecone」「Product Science」「ReadMe」「Sentry」「Stripe」とのこと。





例えば、Copilot ExtensionでDockerを使用すると以下のようになります。





Copilot Extensionsは、GitHub.com、Visual Studio、およびVisual Studio CodeのGitHub Copilot Chatでサポートされます。



拡張機能はGitHub Marketplaceで公開されるほか、企業や団体は自社開発ツール用にプライベートCopilot Extensionsを作成し、社内のAPIライブラリや内部システムで配布することも可能です。





GitHubのプロダクト担当シニア・バイス・プレジデントのマリオ・ロドリゲス氏は、「開発者がデータベース関連のエラーで呼び出され、さまざまなツールから問題を特定しようとしているのを想像してみて下さい。GitHubのイシューやDataStaxのログで問題が見つかれば、何が原因なのかトラブルシューティングを開始し、Sentryのようなエラー監視ツールで詳細を調べるでしょう。そして、修正を適用してAzureでデプロイするかもしれません。この想定では何度も切り替えが発生しますが、Copilot Extensionsがあればこのプロセス全体をひとまとめにできます」と述べました。



Copilot Extensionにより、例えば「Sentry拡張機能を使って自然言語でパイプラインの問題を解決する」といった活用が可能となります。





Sentryのエンジニアリングマネージャーであるティルマン・エルサー氏は「これは開発者が検索に費やす時間を減らし、ビルドに使える時間を増やすソフトウェア開発の未来です。自然言語で作業することで、単一の直感的なワークフローでコードを作成したり、データを取得したり、問題を解決したりできます」と述べました。



Copilot Extensionは目下、招待制のプライベートプレビューで提供されており、Microsoftは「今後数カ月以内に、Copilotパートナープログラムに登録しているパートナーへと対象を拡大する予定」としています。