OpenAIがAIの安全性のために取り組んでいる10の実践例を公開

・関連記事

OpenAIで超知性の制御と安全性を研究していた「スーパーアライメント」チームが解散、元幹部は「派手な製品が安全性より優先されている」 - GIGAZINE



OpenAIの主任研究員でサム・アルトマンCEO解任を主導したイルヤ・サツキヴァー氏が退職 - GIGAZINE



OpenAIと大手報道機関の契約内容を示す資料が流出し「優先的表示」などの優遇条件が明らかに - GIGAZINE



OpenAIがRedditとパートナーシップを締結、RedditコンテンツでChatGPTを強化 - GIGAZINE



2024年05月22日 14時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.