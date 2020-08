Docker Hubがコンテナイメージの保存期間に加えてPull回数にも上限を設定すると発表

2020年08月26日 08時00分 ネットサービス

世界最大のコンテナイメージ共有サービス「Docker Hub」が、無料ユーザーのイメージPull回数を制限すると発表しました。Docker Hubは先日、無料ユーザーに対するイメージ保存期間の制限も発表しており、引き続き無料でDocker Hubを利用する場合は注意が必要です。



Dockerとは、アプリケーションや環境を含むDockerイメージからDockerコンテナを起動するコンテナ仮想化技術のひとつ。Dockerの仕組みについては、以下の記事で解説されています。



Docker Hubはコンテナの起動に必要なコンテナイメージを共有できるサービスです。さまざまなコンテナイメージが共有されているDocker Hubを利用することで、自分でコンテナイメージを作成する手間が省けたり、別の環境で同じコンテナを簡単に起動したりすることができます。



これまで、Docker Hub上のコンテナイメージは無料プランでも保存期間に制限はありませんでしたが、Dockerは2020年8月13日に「6カ月間利用されていないコンテナイメージを削除する」制限を無料プランに設けると発表。



さらに、2020年8月24日にはコンテナイメージをダウンロードする「Pull」の回数にも制限をかけると発表しました。Pull回数の制限はイメージのPullを行う側が利用するDocker Hubプランに依存しており、具体的なPull回数の制限内容は以下の通りです。



・無料ユーザー(匿名):6時間あたり100回まで

・無料ユーザー(登録済み):6時間あたり200回まで

・ProおよびTeamプランユーザー:無制限



Pull回数の制限を行うことになった経緯については、Dockerの役員であるJean-Laurent Morlhon氏が説明しています。Docker HubにおけるPull回数を調査したところ、多くの利用者のPull回数は想定内でしたが、一部の匿名ユーザーが大量のPullを行っていることが判明したとのこと。Pull回数上位1%の匿名ユーザーが、Docker Hub全体におけるダウンロードの30%を占めていたとMorlhon氏は語っています。





Pull回数はDockerイメージのメタデータが記述された「マニフェストファイル」をダウンロードすることでカウントされ、匿名ユーザーの場合はIPアドレスをもとに制限されるとのこと。Pull回数の制限は保存期間の制限と同じく、2020年11月1日より適用されます。



なお、Docker Hubと同じようにコンテナイメージを公開できるサービスとしては、「GitHub Packages」などが存在します。



