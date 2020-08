iPhone 12 Pro Maxのディスプレイは120Hzの高リフレッシュレートに対応か

新型コロナウイルスの影響で例年よりも発売時期が遅れることとなった新型iPhoneのハイエンドモデルという位置づけとなるiPhone 12 Pro Maxでは、ディスプレイが120Hzの高リフレッシュレートに対応する可能性が報じられています。



Rumors: Images claim to show iPhone 12 Pro Max camera features, 120hz display settings, notch size - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/08/25/iphone-12-pro-motion-camera-features-more/



テクノロジーアナリストであるJon Prosserさんが、独自に入手したiPhone 12 Pro Maxの製品検証テスト(PVT)モデルで撮影したというスクリーンショットの一部を公開しています。



Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv



Prosserさんが共有したスクリーンショットの1枚が以下で、ディスプレイに関する設定画面を撮影したもの。高リフレッシュレートに関するオプションを有効にしたり、アダプティブリフレッシュレートに関するオプションを有効にすることが可能。設定画面では詳細な数字は記されていないものの、1つ目のオプションで120Hzのリフレッシュレートを有効にすることが可能で、2つ目のオプションであるアダプティブリフレッシュレートを有効にすることで、ディスプレイ上に表示されるコンテンツに応じてリフレッシュレートを120Hzと60Hzの間で自動で調整することができるようになる模様。





以下のスクリーンショットはカメラの設定画面。iPhone 12 Pro MaxではiPad Proと同じようにLiDARスキャナーを搭載しているようで、画質を向上させることができる模様。ムービー撮影時と夜間撮影に特化した「ナイトモード」での写真撮影時に、LiDARを用いたオートフォーカスや被写体検出を行うことができるようになるオプションも存在することがわかります。他にも、ムービー撮影のオプションには120fpsおよび240fpsで4Kムービーを撮影するオプションや、より高度なノイズ軽減、拡張ナイトモードといったオプションも見受けられます。





なお、Apple関連メディアは「これらのスクリーンショットはiPhone 12 Pro MaxのPVTモデルで撮影したものであると言うことを覚えておくべきです。つまり、AppleはiPhone 12 Pro Maxの正式版をリリースする前に、一部の機能を破棄する可能性もあるということです。さらに、スクリーンショットはすべてのiPhone 12シリーズがこられの機能を備えているわけではない可能性を示しています」と記しています。



また、iPhone 12 ProのPVTモデルでもリフレッシュレートが120Hzに対応したものと対応していないものの両方が存在しているとされているため、iPhone 12 Proのディスプレイが120Hzに対応するか否かは論争の的となっているとのこと。



さらに、EverythingAppleProというTwitterアカウントはiPhone 12 Pro MaxのPVTモデルの実機写真を公開しており、ディスプレイ上部にある切り欠き(ノッチ)部分の写真を共有しています。なお、ノッチ部分のサイズはiPhone 11 Pro Maxから変わらず。



Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV