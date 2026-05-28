2026年05月28日 06時00分 ソフトウェア

「OmniDrive」ファームウェアを使うとBlu-rayドライブでゲームキューブ・Wii・Xbox 360のゲームをPCに取り込むことが可能



最新のBlu-rayドライブでゲームキューブ、Wii、初代Xbox、Xbox 360といった旧型ゲーム機のゲームディスクをPCで取り込みできるようになるのが、Blu-rayドライブ向けファームウェアの「OmniDrive」です。



GitHub - RibShark/OmniDrive · GitHub

https://github.com/RibShark/OmniDrive





Modern Blu-ray drives can now rip GameCube, Wii, and Xbox 360 games to PC — third-party OmniDrive firmware unlocks game rips from physical media on select players | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/console-gaming/modern-blu-ray-drives-can-now-rip-gamecube-wii-and-xbox-360-games-to-pc-third-party-firmware-unlocks-game-rips-from-physical-media-on-select-players



OmniDriveは、日立LGデータストレージが製造するMediaTek MT1959ベースの光ディスクドライブ向けのサードパーティー製ファームウェアです。ゲームディスクを含む光ディスクの読み取り精度と完全性を向上させることが可能とされています。



OmniDriveで可能なのは、CD・DVD・Blu-rayディスク(BD)および派生メディアの読み取り。対応ディスクは以下の通りですが、一部暗号化キーを取得できなかったり、未検証だったり、フルアクセスは不可能だったりと制限があります。



・CD(ROM/R/RW)

・DVD(ROM/RAM/±R/±RW)

・BD(ROM/R/RE)

・BD-XL（R/RE）

・UHD-BD

・PlayStation 3 BD-ROM(注：ディスクの内容は暗号化されており、ディスクキーは取得できません)

・PlayStation 4 BD-ROM(注：ゲームファイルは暗号化されており、暗号化キーは取得できません)

・PlayStation 5 BD-ROM(注：ゲームファイルは暗号化されており、暗号化キーは取得できません)

・Xbox(XGD1)

・Xbox 360(XGD2/XGD3)

・Xbox One/Xbox Series X/S(XGD4)(注：ゲームファイルは暗号化されており、暗号化キーは取得できません)

・ゲームキューブ(NROM)

・Wii(RVL-ROM)

・ゲームキューブ(NR)(注：未検証)

・Wii(RVT-R)(注：未検証)

・Wii U(WUP-ROM)(注：読み取り/スクランブル解除は可能も、復号は不可能。ディスクキーも取得不可能)

・Wii U(CAT-R)

・ドリームキャスト(GD-ROM/GD-R)(注：低密度領域のみ読み取り可能)





レトロゲーム愛好家向けにゲーム保存方法などを紹介するYouTubeチャンネルのArchades Gamesが、Blu-rayドライブのファームウェアにOmniDriveを適用する手順を解説するチュートリアル動画も公開しています。



OmniDrive Firmware Made My Blu-ray Drives 10x Better! - Full Tutorial - YouTube





また、Archades GamesはOmniDriveの性能を検証するために、OmniDriveとオープンソースのディスクダンプツールである「Media Preservation Frontend」を使ってXbox 360のゲームをリッピング。検証の結果、OmniDriveを適用したBlu-rayプレイヤーは、Xbox 360のゲームを完璧にISOファイルに変換できることがわかりました。



テクノロジーメディアのTom's Hardwareは、「Blu-rayプレイヤーや外付けのBlu-rayドライブで古いゲーム機向けのゲームディスクをリッピングできるようになったことは、独自のフォーマットを持つレトロゲーム機からゲームデータを抽出するためにこれまで用いてきた方法と比べると、劇的に進化したと言えます。これまでは、レトロゲームをリッピングするにはゲーム機本体を改造する必要があるケースが多かったです。しかし、OmniDriveと互換性のあるBlu-rayプレイヤーなら、DVDをリッピングするのと同じくらい簡単にレトロゲームをリッピングできるようになります」と記しています。



なお、OmniDriveを互換性のないBlu-rayプレイヤーに書き込むと、ほぼ確実にBlu-rayプレイヤーは故障してしまうとのことです。

