2023年01月24日 13時00分 ゲーム

XboxでニンテンドーゲームキューブやWiiのゲームをプレイすることに成功



「PlayStationのこのゲームがプレイしたいけど、Xboxのこのゲームも捨てがたい」といった具合に、据え置き型のゲーム機を購入する際は、どのゲームがプレイできてどのゲームがプレイできないのかを考慮するもの。しかし、Xbox Series X/SやXbox OneにはユニバーサルWindowsプラットフォーム(UWP)と呼ばれるWindows向けアプリをインストールすることができるため、エミュレーターをインストールすることで任天堂のゲームをプレイすることができると、海外メディアのWindows CentralやThe Vergeが報じています。



You can now run GameCube and Wii games on an Xbox Series X|S with Dolphin | Windows Central

https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/you-can-now-run-gamecube-and-wii-games-on-an-xbox-series-xors-with-dolphin



Today I learned the Xbox can run Nintendo GameCube and Wii games - The Verge

https://www.theverge.com/2023/1/23/23568163/xbox-series-x-s-dolphin-nintendo-gamecube-wii-emulator



MicrosoftがXbox Oneをリリースした際、同社は「Xbox OneがWindowsを実行している」と言及。さらにその後、Microsoftは2015年に発表されたWindows 10と合わせてUWPをリリースし、PCでもタブレットでもスマートフォンでもXbox Oneでも同じコードで同じアプリを実行できるようにする計画を発表していました。



このUWPに対応したエミュレーター「Dolphin Emulator for UWP」のベータ版が2022年12月6日に公開されています。Dolphin Emulator for UWPはニンテンドーゲームキューブやWiiのタイトルをXboxでプレイできるようになるというエミュレーターで、ゲームの解像度を最大1440p(2560×1440ピクセル)までアップスケーリングすることが可能。



GitHub - SirMangler/dolphin: Dolphin is a GameCube / Wii emulator, allowing you to play games for these two platforms on PC with improvements.

https://github.com/SirMangler/dolphin





以下は実際にXbox Series SにDolphin Emulator for UWPをインストールするための方法をまとめセットアップ動画。なお、Windows Centralによるとオンラインプレイ対応のマリオカート ダブルダッシュ!!のようなタイトルをプレイするにはトンネリングソフトウェアを別途使用する必要があるとのこと。



Dolphin has been ported to the Xbox..and its AWESOME | MVG - YouTube





Xbox Series X/Sではエミュレーションはそれほど新しいものではありませんが、「Dolphin Emulator for UWPは他のエミュレーターよりも優れた点がいくつかあり、そのひとつが別のエミュレーターよりもセットアップおよび使用がはるかに簡単という点です」とWindows Centralは記しています。





もちろんMicrosoftの公式アプリストアであるMicrosoft StoreからDolphin Emulator for UWPをインストールすることはできませんが、「Xboxで開発者モードを有効にすることで簡単にインストールが可能となります」とWindows Central。Xbox OneでもDolphin Emulator for UWPを実行可能ですが、Xbox Series X/Sと比べるとプレイ時のパフォーマンスが大幅に低下するそうです。



なお、エミュレーターを使ってゲームをプレイするにはゲームのISOファイルまたはROMが必要です。