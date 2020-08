2020年08月26日 07時00分 メモ

海賊版共有サイトが弁護士にユーザーデータを提供していることが明らかに



ネットワーク上で素早くファイルを共有・ダウンロードできるTorrentファイルのインデックスサイトの1つ、YTSの運営者が、法律事務所にユーザーの個人情報データを提供していたことが明らかになりました。YTSからTorrentファイルをダウンロードしたユーザーは最大1000ドル(約11万円)の罰金を支払わなければならない可能性があります。



YTS Torrent Giant is 'Part' of a Bizarre & Brand New Anti-Piracy Scheme * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/yts-torrent-giant-is-part-of-a-bizarre-brand-new-anti-piracy-scheme-200823/



Top torrent website, YTS is sharing user emails and IP addresses with anti-piracy law firm - AndroidRookies

https://androidrookies.com/top-torrent-website-yts-is-sharing-user-emails-and-ip-addresses-with-anti-piracy-law-firm/



YTSのようなウェブサイトが、ユーザーのIPアドレスやメールアドレスなどのデータを保存していることは周知の事実であり、何年も前から続いていたとニュースサイトTorrentFreakのライター、アンディ・マクスウェル氏は述べています。



もともと著作権侵害で映画製作企業から訴えられていたYTSが、映画製作会社の代理弁護士の要求に従ってユーザーの個人情報を提出したとのこと。YTSの運営者であるセンタール・ビジェイ・セガラン氏は、映画製作会社の代理弁護士であったケリー・カルペッパー氏と協力し、「アメリカで海賊行為を働く容疑者への訴訟を支援するため」という名目で、カルペッパー氏にユーザーのメールアドレスやIPアドレスを提供することを決定したそうです。





マクスウェル氏が入手した、カルペッパー氏らの法律事務所からYTSユーザーに実際に送られたメールによると、メールには受信者の電子メールアドレス・IPアドレス・著作権侵害を申し立てられた日付と「あなたは我々のクライアントの動画をコピーした違法なTorrentファイルをダウンロードしました」という文章が書かれていました。さらにメールには、罰金として最大1000ドル(約11万円)前後を支払わなければ、さらなる法的措置をとることも明記されていたそうです。



なお、著作権保護されたコンテンツをTorrentサイトで使用・共有することは著作権侵害にあたりますが、Torrentファイルがすべて著作権保護されたコンテンツというわけではないため、「Torrentファイルのダウンロードする」だけなら著作権侵害には該当しません。





YTSはイギリスのTechmodo Limitedという企業によって運営されていることが明らかになっています。Techmodo Limitedはイギリス政府に正式に認められた企業であり、取締役はセガラン氏になっていました。そのため、YTSは表向きには合法なウェブサイトとして運営されており、もしYTSが違法なウェブサイトだとしたら「Techmodo LimitedはイギリスでYTSを運営できなくなる」とマクスウェル氏は述べています。



「合法的な組織によって運営されていたTorrentインデックスサイトが、ユーザーの個人情報を収集して第三者に渡していた」という事実について、マクスウェル氏は「カルペッパー氏らが下調べをしたうえでYTSに協力を要請したとしか思えませんが、控えめに言っても異例のものです」とコメントしています。