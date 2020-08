性的虐待で起訴された大富豪による科学界への資金提供が浮き彫りにした問題とは？

アメリカの実業家であった ジェフリー・エプスタイン は政財界に広い交友関係を築いた人物でしたが、2019年に少女への性的虐待や性的人身売買の罪で逮捕され、 勾留中に自殺を遂げました 。エプスタインは科学研究に多額の資金提供を行う慈善家としての顔も持っており、この事件が「科学研究の問題点」を浮き彫りにしたと、ハーバード大学で科学研究の歴史を研究する ナオミ・オレスケス 教授が指摘しています。 Jeffrey Epstein's Harvard Connections Show How Money Can Distort Research - Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/jeffrey-epsteins-harvard-connections-show-how-money-can-distort-research/ エプスタインは2006年にも児童売春の罪で逮捕・起訴されており、2008年には禁錮18カ月という実刑判決が言い渡されていました。この際は罪を認めて性犯罪者として登録される代わりに、日中に外出して働いて夜に刑務所へ戻ることを許可する司法取引が行われ、13カ月で出所しています。

2020年08月26日 06時00分00秒 in メモ, サイエンス, Posted by log1h_ik

