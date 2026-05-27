2026年05月27日 10時38分 ネットサービス

DuckDuckGoのユーザー数が急増、Google I/OでのAI関連の発表を受けて



GoogleのAI検索強化を受け、プライバシー重視の検索サービスDuckDuckGoでアプリインストールとAIなし検索ページへの訪問が増えています。特にアメリカのiOSユーザーで伸びが目立ち、従来型の検索体験を求める動きが広がっています。



DuckDuckGo sees iPhone installs spike following AI-heavy Google I/O - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/05/26/duckduckgo-sees-iphone-installs-spike-in-the-us-following-ai-announcements-at-google-i-o/



DuckDuckGo installs are up 30% as users reject being ‘force-fed’ Google’s AI Search | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/26/duckduckgo-installs-are-up-30-as-users-reject-being-force-fed-googles-ai-search/



Googleは年次開発者会議「Google I/O」で、検索にAIをさらに深く組み込む方針を示しました。この刷新でAIを搭載した新しいインテリジェント検索ボックスも登場しており、これは過去25年以上で最大のアップグレードとなるとGoogleは述べています。



Google検索がAIで大幅刷新、マルチモーダル入力に対応してエージェント機能も搭載 - GIGAZINE





この刷新に対して、オープンウェブへの影響やAI概要の不正確さ、AIを使いたくない利用者から選択権を奪う点への懸念が出ています。また、Googleの検索体験が複雑になったと受け止める声もあり、DuckDuckGoへの移行につながっているとみられます。



To everyone switching to DuckDuckGo after the #GoogleIO news: hi.



Links aren't going anywhere.

AI is optional.

You're in the right place.https://t.co/EaMhFMNom7 — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) May 21, 2026



DuckDuckGoによると、アメリカでのアプリアインストールは5月20日から5月25日の期間に前週比で平均18.1％増え、6日連続で増加が続きました。5月25日には増加率が30.5％に達し、iOSでは平均33％増、ピーク時には69.9％増となりました。





また、DuckDuckGoのAIなし検索ページへの訪問も増え、前週比の平均伸び率は22.7％、5月24日のピークは27.7％でした。このページではAI支援回答やAI生成画像などのAI機能が初期設定でオフになっています。



DuckDuckGoは、今回の伸びが世界全体の一様な傾向ではなく、Googleのアメリカ中心の発表に対する反応である可能性を示しています。通常は利用が落ちやすい週末にも、アメリカでの利用者の増加が加速したとのこと。



This is important to say right now.



Not liking the direction Google is headed? Come to the Duck side. pic.twitter.com/QyuvaKcYuN — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) May 20, 2026



DuckDuckGoのガブリエル・ワインバーグCEOは、Googleが利用者にAIを強制し、オプトアウトの方法を用意していないと批判しました。そのうえで、DuckDuckGoは利用者がAIをどれだけ使うかを自分で決められる場所を目指すと述べています。



なお、DuckDuckGo自体もAI機能を提供しています。無料でアカウント不要のDuck.aiでは、AnthropicのClaude 4.5 Haiku、MetaのLlama 4 Scout、MistralのSmall 3 24B、OpenAIのGPT-5 miniなどを利用できます。一方で、DuckDuckGoは、AI利用時のプライバシー保護も強調しています。モデル提供企業にリクエストが届く前に利用者のIPアドレスを取り除き、会話は30日以内に削除され、AI学習にも使われないと説明しています。

