Chrome 102からはオンデバイスの機械学習で煩わしい通知やフィッシング詐欺を自動で遮断するように

Googleが、Chrome 102からブラウザに内蔵されたオンデバイスの機械学習によって、通知のための迷惑な許可要求を行うウェブサイトを識別し、通知や許可要求をポップアップする前に自動で遮断できるようになると発表しました。 Building a more helpful browser with machine learning https://blog.google/products/chrome/building-a-more-helpful-browser-with-machine-learning/

2022年06月10日

