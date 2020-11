Googleが検索ランキング算定の新方式の導入時期を「2021年5月」と発表

Googleが2020年11月10日に公式ブログを更新し、検索ランキングの算定に用いられる新しい「ページエクスペリエンスシグナル」を2021年5月にロールアウトすると発表しました。 Official Google Webmaster Central Blog: Timing for bringing page experience to Google Search https://webmasters.googleblog.com/2020/11/timing-for-page-experience.html Googleは2020年5月に、「検索の表示順をページエクスペリエンス重視に変更する」と発表していました。 GoogleがGoogle検索の表示順をページエクスペリエンス重視に変更すると発表、一体何が重視されるのか? - GIGAZINE

2020年11月11日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

