GoogleがGoogle検索の表示順をページエクスペリエンス重視に変更すると発表、一体何が重視されるのか？

・関連記事

Googleが検索結果と広告を一目で判別できないように仕様変更、各所から非難の声 - GIGAZINE



Google検索結果に表示される説明文などの詳細なコントロールを可能にする新仕様が発表 - GIGAZINE



Googleの検索ランキングを上げるのに重要な指標「PageSpeed」とは何なのか? - GIGAZINE



Googleで検索ワードと一緒に使うと効率が劇的にアップする「検索演算子」とは? - GIGAZINE



待ち時間なしでモバイルページを表示できる新規格「AMP」でモバイルネット体験が超快適に - GIGAZINE



知っていると便利なGoogle検索の隠れた27機能 - GIGAZINE



2020年05月29日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.