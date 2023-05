Googleがユーザーエクスペリエンス指標「Core Web Vitals」の応答性の指標を2024年に変更

Advancing Interaction to Next Paint https://web.dev/inp-cwv/

Googleが、ユーザーエクスペリエンスを測定するにあたって用いている3つの指標のうち、応答性を測定する「First Input Delay(FID:最初の入力までの遅延)」に代わって、2024年から「Interaction to Next Paint(INP:次の描画への影響)」を推進していくことを発表しました。 Introducing INP to Core Web Vitals | Google Search Central Blog | Google Developers https://developers.google.com/search/blog/2023/05/introducing-inp

