2026年06月27日 08時00分 メモ

ミシシッピ州の住民がデータセンター関連施設からの「ほぼ絶え間ない騒音」を理由にxAIを提訴



xAIがミシシッピ州に建設したデータセンター向け発電施設から騒音が出ているとして、3人の地元住民が集団訴訟を提起しました。住民らは「xAIが騒音を抑制する義務を怠った」と主張しています。



Mississippi Residents Sue xAI Over 'Near Constant Noise' From Data Centers

https://ca.pcmag.com/ai/16202/mississippi-residents-sue-xai-over-near-constant-noise-from-data-centers



Musk’s xAI, SpaceX hit with class action over data center ‘nuisance’ | Reuters

https://www.reuters.com/legal/government/musks-xai-spacex-hit-with-class-action-over-data-center-nuisance-2026-06-09/



原告によると、ミシシッピ州サウスヘイブンはかつて「穏やかで静かな環境」を享受していましたが、2025年半ば以降、隣接するデータセンターへの電力供給のためにxAIがガスタービンを使用したことで、「ほぼ絶え間ない騒音と振動」に悩まされるようになったとのこと。



原告は「この騒音は広範囲に及び、逃れることができない。特に夜間は周囲が静かになるため、その存在が際立つ。住民は昼夜を問わずこの騒音に耐えなければならず、『ジェットエンジンのようだ』と表現している人もいる」と述べています。





原告が問題視しているのは、サウスヘイブンに建設されたデータセンターと、サウスヘイブンに隣接するテネシー州メンフィスに建設された2つのデータセンター「Colossus 1」と「Colossus 2」です。これらのデータセンターはテネシー州とミシシッピ州の州境にまたがる地域に集中しており、現地では電力供給のためのガス燃料タービンを設置する作業員の姿が確認されています。



訴状によると、サウスヘイブンの施設に設置されたタービンの数は1年足らずで3基から18基、27基、57基へと増加したとのこと。訴状には「サウスヘイブン施設が発生させる騒音には、高音のきしみ音、連続的なエンジンの轟音、低周波の振動音、そして持続的なハミング音やうなり音が含まれる」と記されています。



こうした公害により住民の健康と住宅の価値を損なっているとして、原告はサウスヘイブンに住む音の影響を受けた住民を代表して訴訟を起こしました。原告はxAIに損害賠償の支払いを求めています。





データセンターはAIの稼働に必要不可欠で、AIの需要が高まり続ける中で建設の拡大が続いています。一方で騒音や電力需要の高まりによる電気料金値上げへの不安から地元住民の反発は強まり、法規制を行う地域も出てきました。



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サウスヘイブンから少し南にずれたミシシッピ州ジャクソンでは、データセンター建設に関する公聴会が立ち見が出るほどの盛況ぶりを見せ、消防署の職員が約20人の入場を阻止したと伝えられています。この公聴会で多くの住民は「ジャクソンにデータセンターを誘致すべきではない」という結論に至りました。



ミシシッピ州サウスヘイブンとテネシー州メンフィスに置かれたデータセンターに関しては、全米黒人地位向上協会(NAACP)が「環境を汚染している」として訴訟を起こしていますが、異例の事態として司法省が介入し、「インフラの拡大が世界的なAIの優位性を高めるための最優先事項であるという大統領の決定がある。これを妨げる訴訟は軍事作戦を支えるAI技術革新への電力供給を遮断しようとする行為だ」として裁判所に訴訟の棄却を求めています。

