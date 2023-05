仮想通貨を単独で管理できる端末「暗号通貨ウォレット」の「超精巧な偽物」で実際にお金を盗み取られた事例があるとカスペルスキーが警告

ビットコインなどの仮想通貨を所有している人の中には、仮想通貨にアクセスするための秘密鍵を独立して保管して安全性を高める「デジタルウォレット専用の端末」を所有している人もいます。こうした端末を調査したセキュリティ企業のカスペルスキーが、「最初から脆弱(ぜいじゃく)な仕様の超精巧な偽物が出回っている」と警告しました。 Review and analysis of fake Trezor cryptowallet | Kaspersky official blog https://www.kaspersky.com/blog/fake-trezor-hardware-crypto-wallet/48155/ 仮想通貨を扱う人々の中には、ネットワークに接続した他のデバイスに秘密鍵を保管するよりも、単独で管理できる端末に保管した方が安全だと考える人がいます。こうした人々は「 暗号通貨ウォレット 」と呼ばれる端末を所持し、秘密鍵の管理や署名の安全性向上などを目的として活用しています。 こうした端末はいくつかの種類が販売されており、iPodの発明者として知られるトニー・ファデル氏も暗号通貨ウォレットを開発したことを 報告 したばかり。ファデル氏が手がけた「 Ledger Stax 」はこんな感じです。

2023年05月16日 23時00分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

