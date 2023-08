2023年08月31日 17時00分 ソフトウェア

「Chromeで既定の検索エンジンをMicrosoft Bingに切り替えます。」のポップアップ表示は「意図的ではないので一時停止した」とMicrosoftが発表



MicrosoftのWindowsでは、他社製のソフトウェアやサービスからMicrosoft製のものに移行するよう促す取り組みがたびたび行われてきました。2023年8月頃から表示報告が相次いでいる「Chromeで既定の検索エンジンをMicrosoft Bingに切り替えます。」といった内容のポップアップについて、Microsoftが「これらの表示は意図しない動作であり、適切な措置を講じるまでの間、この通知を一時停止しました」と報告しています。



Microsoftが2023年8月頃からユーザーのデスクトップに表示しているポップアップが以下。





ポップアップには「Chromeで既定の検索エンジンをMicrosoft Bingに切り替えます。」と表示されており、MicrosoftはChromeからBingへの切り替えの利点として「検索時にMicrosoft Rewardsポイントを獲得できる」「AIを搭載した新しいBingが利用できる」「Bing Serviceをインストールすることで検索エクスペリエンスを向上できる」の3点を強調しています。



海外メディアのThe Vergeは、該当のポップアップは通常通知センターに表示されるBingやOneDrive、Microsoft 365などの通知と異なり、「c:\windows\temp\mubstemp」に保存されている「BGAUpsell.exe」というMicrosoftがデジタル署名した、独自の実行ファイルによって起動されていることを報告しています。





このポップアップに対して、複数のユーザーが不満の声を挙げています。The Vergeによると、ポップアップはデスクトップに表示されるだけでなく、ゲームのプレイ中にも表示されたとのこと。





一方でMicrosoftのコミュニケーションディレクターを務めるケイトリン・ロールストン氏はThe Vergeに対し「Microsoftはこれらのポップアップに関する報告について把握しています。我々はこの意図しない動作に対処するために調査を行い、適切な措置を講じるまでの間、このポップアップを一時的に停止しました」と報告しています。



Microsoft製のソフトウェアやサービスからGoogle ChromeやFireFoxなど他社製のサービスなど移行する際に利用継続を促すポップアップや、Microsoft製品への切り替えを促すポップアップの表示はこれまでたびたび報告されています。



The Vergeのトム・ウォーレン氏は「有料ソフトウェアであるはずのWindowsで、今回のポップアップをはじめとする広告の表示をユーザーが望んでいないことをMicrosoftは理解すべきです」と指摘。また「Windowsは多くのユーザーにとって重要なツールであるため、広告を何度も表示する安価なソフトウェアと同様の働きを行うべきではありません」と述べています。