2023年02月08日 10時26分 ネットサービス

MicrosoftがChatGPTのアップグレード版AIを統合した新しい検索エンジンBingとブラウザEdgeを発表



Microsoftがより優れた検索、より完璧な回答、新しいチャットエクスペリエンス、コンテンツ生成機能を有したAIが統合された新しい検索エンジンの「Bing」および、ブラウザの「Edge」を発表しました。



Microsoftによると、1日に100億件もの検索クエリが利用されていますが、そのうちの半分が未回答で返されているそうです。これは人々が検索を利用して本来意図されていないような検索を行っていることを示しています。既存の検索エンジンは特定のウェブサイトを見つけるのには最適ですが、より複雑な質問やタスクをこなすには不十分というわけです。





そこで、MicrosoftはChatGPTのアップグレード版AIを統合した新しいBingとEdgeをリリースしました。新しいBingとEdgeの特徴は以下の通り。



◆より良い検索

新しいBingは使い慣れた検索エクスペリエンスの改良版を提供します。スポーツの試合結果や株価、天気などの単純な事柄に対して、より関連性の高い結果を提供し、必要に応じてより包括的な回答を表示する新しいサイドバーを提供。



◆完璧な回答

Bingはウェブ全体から結果をレビューして、ユーザーが探している答えを見つけて要約します。例えば、複数の結果をスクロールせずに、その瞬間にケーキの別の材料を卵で置き換える方法の詳細な手順を取得可能です。



◆新しいチャット体験

詳細な旅行日程の計画や、購入予定のテレビの調査など、より複雑な検索を行った場合に、Bingは新しいインタラクティブチャットで詳細かつ明確にアイデアを提供します。また、ユーザーは求めている完璧な回答が得られるまで検索結果を絞り込んでいくことができます。



◆創造的な火花

質問に対する答え以上のものを必要とするケースにも対応できます。新しいBingでは役立つコンテンツをAIが生成してくれます。メールを書いたり、ハワイへの旅程を作成したり、宿泊施設を予約したり、就職の面接の準備をしたり、雑学クイズを作成したりと、さまざまな活動の役に立ちます。また、回答のソースを引用しているので、参照しているウェブコンテンツへのリンクも表示可能です。



◆新しいEdgeエクスペリエンス

新しいAI機能と新しい外観でEdgeがアップグレードされており、具体的にはチャットと作成の2つの新しい機能が追加されています。Edgeのサイドバーを使用すると、長い財務レポートの要約から重要なポイントを抽出することなどが可能になります。チャット機能を使用して競合他社の財務と比較したり、自動的に表にまとめたりも可能。他にも、Edgeに「LinkedInの投稿などのコンテンツ作成支援」を求めることもできます。





新しいBingは以下の4つの技術的ブレイクスルーの集大成であるとMicrosoftはアピールしています。



◆次世代OpenAIモデル

新しいBingは、ChatGPTよりも強力で特に検索用のカスタマイズされた、次世代のOpenAI製大規模言語モデルを利用しています。このAIモデルはChatGPTとGPT-3.5の重要な学習と進歩を取り入れており、これらよりもさらに高速・正確・機能的だそうです。



◆Microsoftプロメテウスモデル

OpenAIモデルを使用する独自の方法として、Microsoftはプロメテウスモデルを開発しています。OpenAIモデルとプロメテウスモデルの組み合わせにより、より関連性が高く、タイムリーでターゲットを絞った検索結果が得られるようになり、安全性も向上するとのこと。



◆コア検索アルゴリズムにAIを適用

コアのBing検索ランキングエンジンにAIモデルを適用したことで、関連性が過去20年間で最大の飛躍を遂げたとのこと。AIモデルの利用により、基本的な検索クエリでさえ、より正確で関連性が高くなります。



◆新しいユーザーエクスペリエンス

検索、ブラウザ、チャットを統合されたエクスペリエンスに取り込むことで、ユーザーがそれらを利用する方法を再考しています。



なお、新しいBingはbing.comからプレビュー版を利用可能。さらに、新しいBingの順番待ちリストには以下から参加できます。



Microsoft Bing

https://www.bing.com/new





この順番待ちリストに参加するページには、新しいBingでどんな風に検索すればいいかの例が表示されています。これをクリック。





すると、新しいBingでの最先端の検索を体験できます。例えば「9月に結婚記念日の旅行を計画してるんだけど、羽田か成田から3時間以内で行けるいいところを教えて。」と入力した場合、通常の検索結果とは別に画面右端にチャット機能による回答が表示されます。「See more」をクリック。





チャット機能による回答は以下の通り。画面下部にある定型文をクリックしたり、「Let's chat」をクリックして文章を入力したりすれば、チャットと対話しながらより詳細に旅程を詰めていくことも可能。





Microsoftは新しいBingをイベントで発表しており、現地では新しいBingを試用することもできた模様。以下は実際に新しいBingに複雑な質問を投げかけてみた動画です。



