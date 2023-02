2023年02月08日 10時31分 ソフトウェア

「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」廃止、ユーザーデータは有料版に移行しない場合は全消去



「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」が2023年4月12日で終了することが発表されました。クラシックで利用していたユーザーデータを引き続き使いたい場合、有料版への移行が必要となります。



「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」は、ビジネス用途向けのレガシーな無料版Teamsで、複数人数でのオンライン通話・会議や画面共有といった基本的なことはカバーしていますが、会議の記録や管理ツールはないというサービスです。



サービス終了にあたり、「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」で保存したチャットやファイル、チーム、ミーティングなどを別サービスに移行したい場合は、年間サブスクリプションサービスの「Microsoft Teams Essentials」(月額430円)か「Microsoft 365 Business Basic」(月額650円)へのアップグレードが必要だとのこと。



なお、無料版Teamsとしては、ほかに「Microsoft Teams (無料)」がありますが、「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」からのデータ移行サービスは用意されていません。ニュースサイト・Windows Centralによれば、ファイルとして保存可能なデータは手動で保存して「Microsoft Teams (無料)」に移行することはできるようです。



