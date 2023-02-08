「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」廃止、ユーザーデータは有料版に移行しない場合は全消去
「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」が2023年4月12日で終了することが発表されました。クラシックで利用していたユーザーデータを引き続き使いたい場合、有料版への移行が必要となります。
Microsoft Teams 無料版 (クラシック) の廃止 | Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/free-classic-retirement
Say goodbye to Microsoft Teams Free (classic) and hello to Microsoft Teams (free) | Windows Central
https://www.windowscentral.com/software-apps/say-goodbye-to-microsoft-teams-free-classic-and-hello-to-microsoft-teams-free
「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」は、ビジネス用途向けのレガシーな無料版Teamsで、複数人数でのオンライン通話・会議や画面共有といった基本的なことはカバーしていますが、会議の記録や管理ツールはないというサービスです。
Microsoft Teams とMicrosoft Teams 無料版 (クラシック)の違い - Microsoft サポート
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/microsoft-teams-とmicrosoft-teams-無料版-クラシック-の違い-0b69cf39-eb52-49af-b255-60d46fdf8a9c
サービス終了にあたり、「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」で保存したチャットやファイル、チーム、ミーティングなどを別サービスに移行したい場合は、年間サブスクリプションサービスの「Microsoft Teams Essentials」(月額430円)か「Microsoft 365 Business Basic」(月額650円)へのアップグレードが必要だとのこと。
なお、無料版Teamsとしては、ほかに「Microsoft Teams (無料)」がありますが、「Microsoft Teams 無料版 (クラシック)」からのデータ移行サービスは用意されていません。ニュースサイト・Windows Centralによれば、ファイルとして保存可能なデータは手動で保存して「Microsoft Teams (無料)」に移行することはできるようです。
小規模ビジネス向けの Teams を無料で
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/free
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