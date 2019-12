Amazon・Google・Microsoftといった大手クラウドは本当に高額を支払う価値があるのか？

By Pressmaster Amazonはクラウドサービス企業として、2019年時点では最大のシェアを誇っています。しかし、ソフトウェアエンジニアであるカル・パターソン氏は「多くの人、特に大企業は Amazon Web Services (AWS)に大きな価値があることを確信しており、代替案を検討しようとすることはないでしょう。しかし個人的には、Amazonが提供する仮想マシンやオブジェクトストレージが優れた価値を提供しているとは思えません」と指摘しており、実際に各社の仮想マシンとオブジェクトストレージの比較を行っています。 The Amazon Premium http://calpaterson.com/amazon-premium.html パターソン氏が比較を行ったのは、Amazon・Google・Microsoft(Azure)・DigitalOcean・Linode・OVHの6社です。なお、比較はすべて西ヨーロッパで提供されるサービスの価格を基準としています。 ◆仮想マシン 以下の表は、仮想マシンについて月あたりの費用を算出したもの。仮想マシンは各社によって提供されるサービスに差がありますが、x86をベースにRAM 8GB・100 GB of local disk・2 CPU coresという条件に近いサービスを比較しています。Amazonは月額約71ドル(約7700円)でその内11ドル(約1200円)は EBS の価格となっています。Googleは月額66ドル(約7200円)でそのうち4ドル(約430円)がディスクストレージ。同様に、Microsoft Azureは月額93ドル(約1万200円)のうち約6ドル(約650円)、DigitalOceanは月額48ドル(約5300円)のうち約7.5ドル(約820円)、OVHは月額27ドル(約3000円)のうち約2ユーロ(約240円)がディスクストレージの価格となっています。Linodeは約40ドル(約4300円)でした。

2019年12月23日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1m_mn

