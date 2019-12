2019年12月17日 23時00分 ネットサービス

Amazon・Google・Microsoftのクラウドのパフォーマンスを比較した結果が公開中

by Dallas Reedy



クラウドのパフォーマンスをベンチマークで比較する「2020年のクラウドレポート」を、商用データベース管理システムを開発するソフトウェア・コンピューター企業のCockroach Labsが公開しました。最新レポートは、2018年のベンチマークテストで比較されたアマゾン ウェブ サービス(AWS)やGoogle Cloud Platform(GCP)に加え、Microsoft Azureのパフォーマンスも比較されています。また、テストするマシンタイプも複数にわたっています。



GCP Comes Out Swinging Against AWS and Azure in 2020 Cloud Report | Cockroach Labs

https://www.cockroachlabs.com/blog/2020-cloud-report/



2020 Cloud Report | Cockroach Labs

https://www.cockroachlabs.com/guides/2020-cloud-report



Cockroach Labsは2017年以降、クラウドのベンチマークテストを実施してきました。企業のクラウドは新しいハードウェアを採用することがありますが、これによってベンチマーク結果は大きく変動するため、ベンチマークテストは継続的に行い定期的に再評価することが大切だとCockroach Labsは述べています。





2017年のテストではAWSとGCPのパフォーマンスはほぼ同等だと示されましたが、2018年のテストではAWSはGCPのパフォーマンスを40%も上回ることが示されたとのこと。そして続く2019年も、大きな変化が見られました。



まずCockroach DBの「TPC-C」(オンライントランザクション処理のベンチマーク)では、以下のような結果が示されました。上から、AWSのvCPU16基・メモリ32GiBの「c5d.4xlarge」、AzureのvCPU16基・メモリ112GiBの「Azure Standard_DS14_v2」、GoogleのvCPU16基・メモリ64GiBの「c2-standard-16」と続いています。Amazon(黄色)・Google(青)・Microsoft(赤)それぞれ4つのマシンがベンチマークにかけられていますが、全体的にはAmazonのマシンが上位に位置しています。





この結果はp90レイテンシを5秒未満に保った時の最大tpmCを表しています。上位3つに着目すると、AWS c5d.4xlargeが2万8861、Azure Standard_DS14_v2が2万7796、GCP c2-standard-16が2万7583でした。





また、最高のパフォーマンスを達成できてもコストが2倍3倍と大きくなるようでは価値が減少する、ということで、tpmCあたりの価格も示されました。なお、価格はサービスの形態によって異なり複雑なトピックであるため、オンデマンド価格設定・継続使用割引・確約利用割引や、初期費用についても考慮しているとのこと。



tpmCあたりの価格を見てみると、Googleはいずれも1ドル(約110円)前後か、それ以下。Microsoftは高パフォーマンスだったAzure Standard_DS14_v2は1ドル強ですが、「Azure Standard_GS4」が4ドル(約440円)越え。Amazonはc5d.4xlargeが1ドル以下ですが、「i3en.6xlarge」と「i3.4xlarge」が4ドル越えです。AWSはパフォーマンス単体で見ると優秀ですが、価格まで考慮に入れるとGCPも高パフォーマンスといえます。





ただし、「Cockroach Labsはこの種の比較を提供するのに最適なポジションではない」とのことで、さまざまな価格オプションを検討することが推奨されています。



なお、ベンチマークテスト結果詳細は、以下からダウンロードできます。



GitHub - cockroachlabs/cloud-report-2020: Details about and from the Cloud Report done in Q3 2019

https://github.com/cockroachlabs/cloud-report-2020