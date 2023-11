コスパが2.3倍になったGoogleの機械学習特化プロセッサ「TPU v5e」がGoogle Cloudで利用可能に

また、GoogleはChatAIのライバル「 Claude 」を開発するAI企業 Anthropic との連携強化も発表しています。AnthropicはすでにTPU v5eを導入しており、Claudeの基盤となる言語モデルの研究開発を進めているとのことです。 Google Announces Expansion of AI Partnership with Anthropic https://www.prnewswire.com/news-releases/google-announces-expansion-of-ai-partnership-with-anthropic-301981815.html

2023年11月09日 12時23分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

