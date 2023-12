GoogleがAI向けチップ「TPU v5p」を発表、前世代から最大2.8倍の性能向上で「Gemini」のトレーニングにも使用される

・関連記事

文字・音声・画像を同時に処理して人間以上に自然なやりとりができるGPT-4を超える性能のマルチモーダルAI「Gemini」がリリースされる - GIGAZINE



GoogleがAI特化プロセッサTPUの第5世代モデル「TPU v5e」を発表、前モデル比で1ドル当たりのトレーニングパフォーマンス最大2倍・推論パフォーマンス最大2.5倍 - GIGAZINE



機械学習に特化した第4世代プロセッサ「TPU v4」をGoogleが発表、前世代の2倍以上のパフォーマンスに - GIGAZINE



「CPU」「GPU」「NPU」「TPU」の違いを分かりやすく説明するとこうなる - GIGAZINE



GoogleがAIを用いてAI専用プロセッサの開発を爆速化したことを発表 - GIGAZINE

2023年12月07日 10時36分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.