Geminiの開発にも使われているGoogleの第7世代AIチップ「Ironwood」が一般提供開始へ
Googleが第7世代TPU「Ironwood」の一般提供を数週間以内に開始することを発表しました。IronwoodはAI処理に特化したチップで、高速な学習および推論を低コストで実現できます。
TPUはGoogleが独自開発しているAI処理に特化したプロセッサで、GeminiやVeoといったGoogle製AIの開発および運用に活用されているほか、Googleのクラウドサービスを通じて世界中のユーザーがTPUを利用できるようになっています。
2025年4月に発表されたIronwoodは1チップ当たり192GBのメモリを搭載しており、2024年12月に一般提供が始まったTrillium(TPU v6e )と比べて1チップ当たりの性能が4倍以上に向上しています。
Ironwoodは一般提供に先駆けて複数の企業に先行提供されています。例えばClaudeシリーズを開発するAI企業のAnthropicはIronwoodを含む100万台以上のTPUを利用する契約を締結しています。
Ironwoodはチップ同士を9.6Tbpsという速さで相互通信させることが可能で、最大9216個のチップでネットワークを形成することができます。以下の写真は9216個のIronwoodを搭載したスーパーポッドの一部を撮影したものです。
また、GoogleはArmベースのCPU「Axion」を用いた仮想マシン「N4A」とベアメタルサーバー「C4A metal」も発表しています。それぞれの詳細は以下のリンク先で確認できます。
