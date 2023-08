GoogleがAI特化プロセッサTPUの第5世代モデル「TPU v5e」を発表、前モデル比で1ドル当たりのトレーニングパフォーマンス最大2倍・推論パフォーマンス最大2.5倍

2023年8月30日、Googleが独自に開発する機械学習特化のプロセッサ「 Tensor Processing Unit(TPU) 」の第5世代モデルとなる「 TPU v5e 」を発表しました。Googleは大規模言語モデル(LLM)や生成AI(ジェネレーティブAI)といった人気のAIを構築するための「コスト効率とパフォーマンスに優れたプロセッサ」としてTPU v5eをアピールしています。 Announcing Cloud TPU v5e and A3 GPUs in GA | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/products/compute/announcing-cloud-tpu-v5e-and-a3-gpus-in-ga/

2023年08月30日 12時19分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by logu_ii

