GoogleがAI対応のPostgreSQL互換データベースサービス「AlloyDB AI」を発表

2023年8月30日から開催されているGoogle Cloudの技術発表イベント「 Google Cloud Next '23 」において、GoogleのPostgresSQL互換データベースサービスである AlloyDB にAIを導入した機能セット「 AlloyDB AI 」が発表されました。 Helping developers build Gen AI apps with Google Cloud PostgreSQL databases | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/products/databases/helping-developers-build-gen-ai-apps-with-google-cloud-databases/?hl=en

2023年08月30日 12時28分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

