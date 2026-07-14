2026年07月14日 17時00分 試食

ドデカミンが酸っぱくなった「ドデカミン 夜は楽しまナイト！」をドデカミンと飲み比べてみた



2026年7月14日、アサヒ飲料から「ドデカミン 夜は楽しまナイト！」が登場しました。「ドデカミンにクエン酸2700mgを配合した炭酸飲料」になっているとのことで、一体どう夜を楽しめるのか実際に飲んで確かめてみました。



『ドデカミン 夜は楽しまナイト！』7月14日発売 夜の自分時間に適したクエン酸配合の炭酸飲料

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0630.html



これが「ドデカミン 夜は楽しまナイト！」です。





今回は通常のドデカミンも買ってきました。





ドデカミン 夜は楽しまナイト！(左)とドデカミン(右)の原材料はこんな感じ。違いは2点のみで、ドデカミンに存在する「食塩」がドデカミン 夜は楽しまナイト！になく、甘味料としてドデカミンにはアスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物が、ドデカミン 夜は楽しまナイト！にはスクラロースが使われています。





栄養成分表示欄では、ドデカミン 夜は楽しまナイト！にだけクエン酸が含まれていることが分かります。カロリーはドデカミン 夜は楽しまナイト！で100ml当たり16kcal、ドデカミンで100ml当たり19kcalです。





色合いは目に見える差異なし。





まずは通常のドデカミンを飲んでみます。最初はやや酸っぱく、後味に甘さが残る味わい。





ドデカミン 夜は楽しまナイト！は最初の酸味が強烈。クエン酸の酸っぱさが爆発的に口の中へ広がり、甘さを抑え込みました。後味に甘さが少し浮き上がるものの、酸味は最初から最後まで維持されます。夜に飲むと目が覚めそうな味わいです。





「ドデカミン 夜は楽しまナイト！」の希望小売価格は税込216円です。「9月までの販売を予定」とのことで、期間限定の品となっています。



Amazon.co.jpでは24本入りが税込2865円(1本当たり約119円)で販売されています。



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ドデカミンは24本入りで2006円(1本当たり約84円)です。



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